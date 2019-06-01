Як Порошенко відзначив день захисту дітей (фото)



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В офісі «Європейської солідарності» відбулись заходи, присвячені дню захисту дітей

Петро Порошенко з дружиною Мариною побували на дитячому святі, яке з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулося у Відкритому офісі партії «Європейська Солідарність».

Діти разом розфарбували карту Європи, розказали про свої мрії і плани на літо; про те, за що вони люблять Україну, свою родину, своє місто. А також багато веселилися, танцювали і ласували смаколиками.

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«Щасливе майбутнє у вільній країні – це те, про що кожен батько та мама мріють для своєї дитини. Все, що ми робимо, все, до чого прагнемо – заради наших дітей, заради їхніх посмішок та сповнених радості очей. Маємо разом подарувати їм радість жити у мирній та заможній європейській Україні!», – наголосив Порошенко, вітаючи всіх із святом на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 1 червня міжнародний день захисту дітей.