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    Суспільство

    Як Порошенко відзначив день захисту дітей (фото)

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    Як Порошенко відзначив день захисту дітей (фото)

    В офісі «Європейської солідарності» відбулись заходи, присвячені дню захисту дітей

    Петро Порошенко з дружиною Мариною побували на дитячому святі, яке з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулося у Відкритому офісі партії «Європейська Солідарність».

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    Діти разом розфарбували карту Європи, розказали про свої мрії і плани на літо; про те, за що вони люблять Україну, свою родину, своє місто. А також багато веселилися, танцювали і ласували смаколиками.

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    «Щасливе майбутнє у вільній країні – це те, про що кожен батько та мама мріють для своєї дитини. Все, що ми робимо, все, до чого прагнемо – заради наших дітей, заради їхніх посмішок та сповнених радості очей. Маємо разом подарувати їм радість жити у мирній та заможній європейській Україні!», – наголосив Порошенко, вітаючи всіх із святом на сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, 1 червня міжнародний день захисту дітей.

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