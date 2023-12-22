Україна повернула додому із РФ чотирьох своїх громадян
Також відбулася передача гуманітарних пакунків та листів для військовополонених обох країн
Сьогодні, 22 грудня, в Україну із Росії вдалося повернути чотирьох українських громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України. У свою чергу, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини», – написав Лубінець.
Уповноважений зазначив, що окрім того, відповідно до спільних домовленостей із російською стороною було проведено зустріч його представників та уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з метою передачі гуманітарних пакунків та листів для військовополонених обох країн.
Омбудсман поінформував, що передача посилок та листів для українських захисників та захисниць була проведена за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які здійснили централізовану закупівлю теплих речей, взуття та речей особистої гігієни.
«Важливими залишаються принципи гуманності, взаємної довіри та впевненості сімей у тому, що їхні рідні зможуть отримати звістки з дому», – наголосив Лубінець..
Він запевнив, що Україна постійно працює для належного забезпечення наших співвітчизників, які перебувають у полоні, та вживає всіх можливих заходів для їхнього повернення додому.
Нагадаємо, також сьогодні 22 грудня, на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 66 воїнів, загиблих у боях з російськими окупантами.
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