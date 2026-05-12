Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)

glavcom.ua
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Краматорську
фото з відкритих джерел

На Донеччині триває евакуація культурної спадщини 

Влада Краматорська розпочала евакуацію знакових пам’ятників міста, щоб вберегти їх від можливих російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника пресслужби Краматорського виконкому Ігоря Єськова та місцеві медіа.

Як повідомили у міськраді, наразі демонтують та готують до перевезення пам’ятники Тарасу Шевченку, Леоніду Бикову та скульптурну композицію на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Пам'ятник актору та режисеру Леоніду Бикову
фото з відкритих джерел

За словами начальника пресслужби виконкому Ігоря Єськова, пам’ятники евакуюють у безпечні місця за межами Донецької області. Куди саме – наразі не повідомляється. Раніше з Краматорська також вивезли пам’ятник Степану Чубенку – його тимчасово евакуювали на Львівщину до завершення воєнного стану.

Скульптурна композиція на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС
фото з відкритих джерел

За словами Ігоря Єськова, головною складністю в процесі евакуації є юридичний статус об’єктів. Міська влада може розпоряджатися лише тими пам’ятниками, що перебувають на її балансі.

Водночас у місті залишаються пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція «Коло життя», які належать приватним власникам, що ускладнює їхнє централізоване вивезення.

«Главком» писав, що Дніпропетровщина через ворожі обстріли вивезла рекордну кількість музейних експонатів. Від початку повномасштабного вторгнення культурні заклади Дніпропетровської області вжили безпрецедентних заходів для збереження фондів. У безпечні місця було переміщено близько 35 тис. унікальних артефактів. Повідомляється, що через постійні обстріли та загрозу знищення, музейні предмети вивозили у кілька етапів. Колекції перемістили як у межах Дніпропетровської області (у більш захищені сховища), так і до західних регіонів України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення, для територій, внесених до Переліку бойових дій, а також за рішенням обласної адміністрації та за погодженням із військовим командуванням.

