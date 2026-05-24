Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва

Внаслідок удару частина автівок вигоріла вщент

Під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу. Як інформує «Главком», кадри жахливий наслідків удару публікують у соцмережі.

Ракета пробила підземний паркінг у столичному житловому комплексі преміум-класу Trinity, що розташований у Печерському районі.

Комплекс має підземний паркінг на 588 місць.

Як видно на опублікованих кадрах, внаслідок удару частина автівок вигоріла вщент.

Паркінг - не гарантія безпеки/ Ракета прошила підземну стоянку в ЖК TRIIINITY

Журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео з місця удару, зазначив, що ховатися в паркінгах під час повітряної тривоги тепер небезпечно.

«Прошило буквально наскрізь, є понівечені автівки», – написав він.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».