«За вбивство менше дають». Правозахисник назвав покарання колаборантів неадекватним

Євген Захаров: «За колабораціонізм іноді дають такі терміни, які за вбивство не дають»

Чинна судова система перегинає палку у питанні вироків щодо колаборантів. Часом зрадники отримують більші терміни, ніж вбивці. Про це в розмові з «Главкомом» заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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Правозахисники констатують перекоси, що виникли внаслідок прийнятих у розпал війни законів.

«За колабораціонізм іноді дають такі терміни, які за вбивство не дають. Був випадок, коли людина була старостою в селі, допомагала тим, хто лишився, знаходила продовольство, його роздавали людям. Ще організувала сховище, щоб можна було ховатися. Цю людину знали як, умовно кажучи, «ватну»: вона вважала, що росіяни дуже швидко виграють. Але те, що вона думала, – інша справа, а от дії, в яких її звинуватили (домовлялася з окупаційними військами стосовно гуманітарки для цивільних і т.п.), – інше. Давати за це 10 років – точно неадекватно, навіть якщо вважати це колаборацією», – уточнив Захаров.

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Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності вирішив написати видозмінений законопроєкт про колаборантів і в березні утворив власну робочу групу, куди були запрошені представники правоохоронних органів та експерти з кримінального права. Єгор Чернєв, який очолював групу авторів чинного закону, визнав, що закон необхідно коректувати. Про це Чернєв повідомив «Главкому».