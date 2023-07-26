Автор закону про колаборантів вже хоче його переписати

Єгор Чернєв, який очолював групу авторів чинного закону, визнає: документ не є ідеальним та потребує коректив

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності вирішив написати видозмінений законопроєкт про колаборантів і в березні утворив власну робочу групу, куди були запрошені представники правоохоронних органів та експерти з кримінального права. Єгор Чернєв, який очолював групу авторів чинного закону, визнав, що закон необхідно коректувати. Про це Чернєв повідомив «Главкому».

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На думку нардепа, санкція щодо позбавлення права займати певні посади на 10 років під час засідань робочої групи визнана надто м’якою, тому пролунала пропозиція додати за відносно невеликі проступки штрафні санкції – виправні роботи або штраф.

Також, на думку нардепа, окремо має бути прояснено, що мається на увазі під заняттям господарської діяльністю з представництвом окупаційної влади. Наприклад, на сьогодні не зрозуміло чітко, чи підпадає під дію закону про колаборантів людина, яка є ФОПом у Криму і вимушена займатися діяльністю та сплачувати податки країні-агресору. Випадки, коли люди вимушені займатися бізнесом чи продовжувати роботу на окупованих територіях, аби прогодувати родину, пропонується винести за дужки.

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«Також я пропонував до покарання діячів освіти, які ведуть її за стандартами РФ, додати ще і сферу культури, бо багато людей почали просувати російську культуру на окупованих територіях, – каже Чернєв. – Ще ми додали правку, аби окрім співпраці з окупаційними органами влади, до колабораціонізму відносилася співпраця з державними організаціями – умовно кажучи, з філією «Російських залізних доріг». Туди йдуть працювати наші громадяни і тим самим допомагають ворогу в логістиці, зокрема, у військовій».

Нагадаємо, що чинні «колабораціоністські» законопроєкти №5143 та 5144 авторства великого депутатського колективу на чолі зі «слугою народу» Єгором Чернєвим були оперативно проголосовані вже на восьмий день повномасштабної війни – 3 березня минулого року.