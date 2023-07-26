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Автор закону про колаборантів вже хоче його переписати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Автор закону про колаборантів вже хоче його переписати
Єгор Чернєв розповів «Главкому», які пункти закону треба відредагувати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Єгор Чернєв, який очолював групу авторів чинного закону, визнає: документ не є ідеальним та потребує коректив

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності вирішив написати видозмінений законопроєкт про колаборантів і в березні утворив власну робочу групу, куди були запрошені представники правоохоронних органів та експерти з кримінального права. Єгор Чернєв, який очолював групу авторів чинного закону, визнав, що закон необхідно коректувати. Про це Чернєв повідомив «Главкому».

На думку нардепа, санкція щодо позбавлення права займати певні посади на 10 років під час засідань робочої групи визнана надто м’якою, тому пролунала пропозиція додати за відносно невеликі проступки штрафні санкції – виправні роботи або штраф.

Також, на думку нардепа, окремо має бути прояснено, що мається на увазі під заняттям господарської діяльністю з представництвом окупаційної влади. Наприклад, на сьогодні не зрозуміло чітко, чи підпадає під дію закону про колаборантів людина, яка є ФОПом у Криму і вимушена займатися діяльністю та сплачувати податки країні-агресору. Випадки, коли люди вимушені займатися бізнесом чи продовжувати роботу на окупованих територіях, аби прогодувати родину, пропонується винести за дужки.

«Також я пропонував до покарання діячів освіти, які ведуть її за стандартами РФ, додати ще і сферу культури, бо багато людей почали просувати російську культуру на окупованих територіях, – каже Чернєв. – Ще ми додали правку, аби окрім співпраці з окупаційними органами влади, до колабораціонізму відносилася співпраця з державними організаціями – умовно кажучи, з філією «Російських залізних доріг». Туди йдуть працювати наші громадяни і тим самим допомагають ворогу в логістиці, зокрема, у військовій».

Нагадаємо, що чинні «колабораціоністські» законопроєкти №5143 та 5144 авторства великого депутатського колективу на чолі зі «слугою народу» Єгором Чернєвим були оперативно проголосовані вже на восьмий день повномасштабної війни – 3 березня минулого року.

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Теги: окупанти війна державна зрада колабораціонізм Єгор Чернєв

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