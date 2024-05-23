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Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Майже все зіпсоване: волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт (фото)
Волонтери перебирають і намагаються врятувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook

Волонтерка: «Грибок, пліснява, все протерміноване, поїдене мишами і щурами. Хто має за це відповісти?»

За ухвалою суду рожищенським волонтерам передали медикаменти, на які тривалий час був накладений арешт. Поки допомога лежала на складі, майже все зіпсувалося й перетворилося на сміття.

Нині у громадській організації «Самооборона» міста Рожище волонтери намагаються відібрати бодай щось, що можна врятувати і використати за призначенням. Про це повідомляє волонтерка Віра Шварцкоп. 

Організація забрала 11 палет з гуманітарною допомогою. Серед речей – медикаменти від різних хвороб, знеболювальне, дороговартісне обладнання для контролю рівня цукру та введення інсуліну, бандажі для поранених, інші медичні вироби.

Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп не розуміє, чому, ці дороговартісні товари було передано на зберігання волонтерам. 

«За півтора року з ліків, які заїхали в Україну як гуманітарна допомога, стала куча мокрого з грибком сміття. Ми це все забрали до себе і пробуємо перебрати, щоб хоч частину віддати тим, кому вони потрібні. Не кажучи вже про те, що вартість медикаментів колись обчислювалась цифрою з багатьма нулями. Грибок, пліснява, все протерміноване, поїдене мишами і щурами. Хто має за це відповісти?», - обурилася волонтерка.

Такий вигляд зараз мають коробки з медикаментами, які передали рожищенським волонтерам
Такий вигляд зараз мають коробки з медикаментами, які передали рожищенським волонтерам
фото Віра Шварцкоп, Facebook
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
Волонтери намагаються відсортувати медикаменти, які ще можна застосувати за призначенням
фото Віра Шварцкоп, Facebook

Віра Шварцкоп висловила сподівання, щоїї допис прочитають люди, яким дійсно болить те, що відбувається в тилу. «Офіс Президента України, зверніть увагу. Можливо ще не один такий вантаж лежить на чийомусь складі? В нашому випадку мова йде про 11 палет ліків. Далі буде. Ми поки що перебрали дві палети», - додала волонтерка.

Нагадаємо, з 1 грудня держава змінила правила ввезення гуманітарної допомоги. Благодійники понад місяць били на сполох й вимагали відкласти або удосконалити нововведення. Однак уже сьогодні система набула чинності, тож волонтери завозили допомогу за новими правила. Так, одна з користувачок мережі написала гнівний допис, у якому поділилася власним досвідом перетину кордону.

Олена Новікова зауважила, що вона з іншими волонтерками перетинала кордон уночі, тож гуманітарну допомоги повинні були ввозити згідно з нововведеннями. Однак вона наголосила, що електронна система не працювала, а працівники митниці спілкувалися з жінками неетично, а також принижували їхню честь та гідність. Також волонтерка наголосила, що митники безпідставно вилучили у них автівку для ЗСУ.

До слова, у Києві представлено мобільний стабілізаційний контейнер Stabnet. Він має допомагати рятувати важкопоранених на передовій, забезпечити швидке надання медичної допомоги «на нулі». Необхідність у такій техніці виникла тому, що через тривалу евакуацію з поля бою і брак стаціонарних стабілізаційних пунктів, 50% важкопоранених врятувати не вдається. Такі оцінки дають медичні бригади, що працюють на фронті.

Читайте також: Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох
Теги: сміття гуманітарна допомога Офіс президента волонтер ліки

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