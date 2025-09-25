Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів
фото: Іван Федоров/Telegram

Дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою

Міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у СІЗО №3 в місті Кізел Пермського краю РФ. Трагедія сталася майже відразу після його етапування до цього ізолятора – під час так званої «прийомки» 63-річного чоловіка жорстоко побили. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Окупанти викрали міського голову у березні 2022 року. У лютому 2022 року Матвєєв разом із містянами намагався не пропустити російських військових у місто.

«Громада виходила, організовувалася, і він очолював це все. Було кілька блокпостів, щоб не допускати військових сюди. Ми надіялися, що людей почують, і військові повернуть назад, тому що ми були проукраїнської позиції. Євгеній Сергійович знав кожного й особисто об’їжджав ці блокпости. Коли вже військові (РФ, – «Главком») зайшли у місто, була небезпека, що можуть стріляти в людей, які стояли на блокпостах. Він вирішив мирним шляхом це реалізувати. Пішов на переговори», – раніше розповідала жителька Дніпрорудного Ганна.

Двоє військовослужбовців, яких звільнили з російського полону цьогоріч, розповіли про те, що міського голову Дніпрорудного до смерті побили під час так званої «прийомки» у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Їх також утримували там. 

«(У Кізелі, – «Главком») забили мера Дніпрорудного. І там через пару днів він помер від побоїв. Скоріше за все, занесли його в камеру, а не пішов», – сказав військовий Данило, якого обміняли у квітні 2025 року.

Дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою. Офіс генпрокурора зазначив, що наразі з’ясовують усі обставини загибелі Матвєєва у полоні.  

Нагадаємо, мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв загинув в російському полоні. Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгенія Матвєєва.

Читайте також:

Теги: полон смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2008 році Деян Мілованович провів два матчі за збірну Сербії.
Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії
17 вересня, 14:48
Родини полонених та зниклих безвісті ладні йти на контакт з кожним незнайомцем, який дає їм хоч крихту надії
«Добрі люди» з… ФСБ. Як росіяни вербують родичів полонених та зниклих безвісті
17 вересня, 10:25
Дмитро Хилюк: Перше, що зробив, опинившись на волі – поїв
«Довбана «Смуглянка». Журналіст, що повернувся з полону, розказав, які пісні примушували виконувати російські вертухаї
12 вересня, 10:55
Трамп зазначив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
8 вересня, 23:56
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
8 вересня, 16:29
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
Помер конструктор сумнозвісного російського лайнера Superjet
3 вересня, 11:10
Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР
Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв
1 вересня, 15:48
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Помічник Путіна зробив цинічну заяву про «повітряне перемир'я» після атаки на Україну
28 серпня, 14:21
У Києві станом на 11:13 28 серпня відомо про 13 загиблих через російську атаку
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
28 серпня, 11:21

Суспільство

«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну
«Вибір простий, але страшний». Екснардеп Іллєнко звернувся до тих, хто планує пересидіти війну
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
«Лисячі нори». Офіцер піхотного батальйону розповів, який вигляд зараз має передова
«Лисячі нори». Офіцер піхотного батальйону розповів, який вигляд зараз має передова
Нашестя сарани продовжиться навесні. Держпродспоживслужба терміново звернулася до аграріїв
Нашестя сарани продовжиться навесні. Держпродспоживслужба терміново звернулася до аграріїв
Як правильно подати рапорт на зміну місця служби через «Армія+»: інструкція
Як правильно подати рапорт на зміну місця служби через «Армія+»: інструкція
Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні
Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua