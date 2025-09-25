Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі

Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів

Міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у СІЗО №3 в місті Кізел Пермського краю РФ. Трагедія сталася майже відразу після його етапування до цього ізолятора – під час так званої «прийомки» 63-річного чоловіка жорстоко побили. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо», передає «Главком».

Окупанти викрали міського голову у березні 2022 року. У лютому 2022 року Матвєєв разом із містянами намагався не пропустити російських військових у місто.

«Громада виходила, організовувалася, і він очолював це все. Було кілька блокпостів, щоб не допускати військових сюди. Ми надіялися, що людей почують, і військові повернуть назад, тому що ми були проукраїнської позиції. Євгеній Сергійович знав кожного й особисто об’їжджав ці блокпости. Коли вже військові (РФ, – «Главком») зайшли у місто, була небезпека, що можуть стріляти в людей, які стояли на блокпостах. Він вирішив мирним шляхом це реалізувати. Пішов на переговори», – раніше розповідала жителька Дніпрорудного Ганна.

Двоє військовослужбовців, яких звільнили з російського полону цьогоріч, розповіли про те, що міського голову Дніпрорудного до смерті побили під час так званої «прийомки» у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Їх також утримували там.

«(У Кізелі, – «Главком») забили мера Дніпрорудного. І там через пару днів він помер від побоїв. Скоріше за все, занесли його в камеру, а не пішов», – сказав військовий Данило, якого обміняли у квітні 2025 року.

Дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою. Офіс генпрокурора зазначив, що наразі з’ясовують усі обставини загибелі Матвєєва у полоні.

