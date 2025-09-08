Головна Світ Соціум
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
Трамп зазначив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку
фото: The White house/Facebook

Трамп зауважив, що у ЗМІ немає належного резонансу щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької

Дональд Трамп знову висловився з приводу трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті, Північна Кароліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис американського президента.

У своєму дописі він назвав подію «жахливою» і зазначив, що жертва, «прекрасна молода українка», прибула до США, рятуючись від війни. За його словами, на неї жорстоко напав «психічно хворий божевільний», який був відомим злочинцем і раніше затримувався 14 разів, але щоразу виходив на волю без грошової застави.

Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів та особисто на Роя Купера – колишнього губернатора. Політик наголосив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку, який, на його думку, можуть забезпечити лише республіканці. Також Трамп звинуватив ЗМІ у відсутності належного резонансу щодо цієї трагедії та закликав голосувати за Майкла Вотлі на виборах до Сенату.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Теги: США Дональд Трамп вбивство смерть біженці

