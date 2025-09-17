Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії
Міловановичу стало погано під час матчу за участі ветеранів «Црвени Звезди»
Колишній капітан сербської «Црвени Звезди» Деян Мілованович помер увечері 16 вересня у Белграді у віці 42 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Klubi.
Міловановичу стало погано під час матчу за участі ветеранів «Црвени Звезди». Футболіст забив гол на 7-й хвилині, а потім, готуючись виконати кутовий удар, знепритомнів і впав на газон.
Бригада швидкої допомоги прибула досить оперативно і змогла реанімувати футболіста, після чого його доправили до лікарні. Проте там його серце зупинилося знову, не витримавши подвійного інфаркту.
Мілованович – двоюрідний зіркового колишнього захисника «Челсі» та збірної Серьії Браніслава Івановича.
У 2008 році Деян також провів два матчі за збірну Сербії.
Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.
Загинув Юрій 23 червня 2025 року.
Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.
Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
