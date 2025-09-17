Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії

У 2008 році Деян Мілованович провів два матчі за збірну Сербії.

Міловановичу стало погано під час матчу за участі ветеранів «Црвени Звезди»

Колишній капітан сербської «Црвени Звезди» Деян Мілованович помер увечері 16 вересня у Белграді у віці 42 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport Klubi.

Міловановичу стало погано під час матчу за участі ветеранів «Црвени Звезди». Футболіст забив гол на 7-й хвилині, а потім, готуючись виконати кутовий удар, знепритомнів і впав на газон.

Бригада швидкої допомоги прибула досить оперативно і змогла реанімувати футболіста, після чого його доправили до лікарні. Проте там його серце зупинилося знову, не витримавши подвійного інфаркту.

Мілованович – двоюрідний зіркового колишнього захисника «Челсі» та збірної Серьії Браніслава Івановича.

У 2008 році Деян також провів два матчі за збірну Сербії.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).