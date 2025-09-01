Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв

Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР

На 91-му році життя помер український художник бурятського походження, плакатист, графік і мультиплікатор Радна Сахалтуєв. Про це повідомив кінокритик Сергій Тримбач, інформує «Главком».

Тримбач повідомив, що коли група кінематографістів вітала митця з 90-річчям 15 травня цього року, Сахалтуєв сказав йому, що вже живе зайве.

«Три з половиною місяці тому, 15 травня, ми, група кінематографістів, вітали Радну з 90-річчям. Зненацька ми опинились з ним на узбіччі веселого гурту і він сказав мені з печаллю: «Знаєш, я живу вже зайве. Стільки жити не варто...», – написав він.

Тримбач зазначив, що Сахалтуєв «точно мав крила», адже вмів підноситися над буденним світом і бачив «нас самих у сміховому позитиві».

Що відомо про Радну Сахалтєва

Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР.

У 1955-му вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. А після випуску у 1961-му за розподілом потрапив до Києва, де приєднався до щойно відкритого об'єднання художньої мультиплікації «Київнаукфільм».

Також долучився до створення мультфільму Володимира Дахна та Тадеуша Павленка «Як козаки у хокей грали». Над стрічкою також працював композитор Ігор Поклад.

Найвідоміші роботи Сахалтуєва

Переважну більшість анімаційних робіт зробив із режисером Давидом Черкаським. Серед них:

«Пригоди капітана Врунгеля»;

«Лікар Айболить»;

«Острів скарбів».

Український художник-постановник, Радна Сахалтуєв створив мультфільм «Острів скарбів» фото: Сергій Тримбач/Facebook

Кіномитець здобув популярність завдяки роботі над мультфільмами «Острів скарбів» та «Пригоди капітана Врунгеля» фото: Сергій Тримбач/Facebook

У 1970–1980-ті роки Радна Сахалтуєв працював для сатирико-гумористичного журналу «Перець». Брав участь в ілюструванні дитячого журналу «Пізнайко». Окрім того, ілюстрував книжки видавництв, серед яких «Веселка», «Ранок», «Розумна дитина», «Фоліо».

У 2008 році отримав звання народного художника України.

