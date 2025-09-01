Головна Країна Культура
Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР
Кіномитець здобув популярність завдяки роботі над мультфільмами «Острів скарбів» та «Пригоди капітана Врунгеля»

На 91-му році життя помер український художник бурятського походження, плакатист, графік і мультиплікатор Радна Сахалтуєв. Про це повідомив кінокритик Сергій Тримбач, інформує «Главком».

Тримбач повідомив, що коли група кінематографістів вітала митця з 90-річчям 15 травня цього року, Сахалтуєв сказав йому, що вже живе зайве.

«Три з половиною місяці тому, 15 травня, ми, група кінематографістів, вітали Радну з 90-річчям. Зненацька ми опинились з ним на узбіччі веселого гурту і він сказав мені з печаллю: «Знаєш, я живу вже зайве. Стільки жити не варто...», – написав він. 

Тримбач зазначив, що Сахалтуєв «точно мав крила», адже вмів підноситися над буденним світом і бачив «нас самих у сміховому позитиві».

Що відомо про Радну Сахалтєва

Художник народився у 1935 році, в місті Улан-Уде, Бурят-Монгольська АРСР.

У 1955-му вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. А після випуску у 1961-му за розподілом потрапив до Києва, де приєднався до щойно відкритого об'єднання художньої мультиплікації «Київнаукфільм».

Також долучився до створення мультфільму Володимира Дахна та Тадеуша Павленка «Як козаки у хокей грали». Над стрічкою також працював композитор Ігор Поклад.

Найвідоміші роботи Сахалтуєва

Переважну більшість анімаційних робіт зробив із режисером Давидом Черкаським. Серед них:

  • «Пригоди капітана Врунгеля»;
  • «Лікар Айболить»;
  • «Острів скарбів».
У 1970–1980-ті роки Радна Сахалтуєв працював для сатирико-гумористичного журналу «Перець». Брав участь в ілюструванні дитячого журналу «Пізнайко». Окрім того, ілюстрував книжки видавництв, серед яких «Веселка», «Ранок», «Розумна дитина», «Фоліо».

У 2008 році отримав звання народного художника України.

Нагадаємо, у липні українська культура зазнала непоправної втрати: на 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора, Героя України, Національної легенди Ігоря Дмитровича Поклада. Ігор Поклад був справжнім Генієм двох століть, Людина з величезною душею, чесна, світла, тонка, безмежно віддана друзям і музиці. Його творчий доробок включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини. Серед них такі хіти, як «Кохана», «Очі на піску», «Зелений клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Дикі гуси», «Хіба можна», «Пісня про матір» та багато інших, які займали значне місце у репертуарі найвідоміших українських виконавців. 

