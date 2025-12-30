Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду

Замулко зазначив, що наразі фахівці обережно оцінюють прогнози через вразливість енергосистеми

У новорічну ніч в Україні, ймовірно, будуть дотримуватися звичних графіків погодинних відключень електроенергії. Про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Замулко зазначив, що наразі фахівці обережно оцінюють прогнози через вразливість енергосистеми, що зумовлена можливими атаками Росії та зниженням температури. Водночас у нічні години, коли навантаження зменшується, енергетики можуть частково збільшити подачу електроенергії, однак це залежатиме від безпекової ситуації.

«Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант», – наголосив фахівець.

За словами Замулка, що в новорічну ніч традиційно спостерігається зниження споживання електроенергії, що може дозволити тимчасово збільшити подачу світла. Водночас очільник Держенергонагляду додав, що остаточні рішення будуть залежати від дій ворога найближчими днями.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.