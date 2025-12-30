Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду
Замулко зазначив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії
фото: glavcom.ua

Замулко зазначив, що наразі фахівці обережно оцінюють прогнози через вразливість енергосистеми

У новорічну ніч в Україні, ймовірно, будуть дотримуватися звичних графіків погодинних відключень електроенергії. Про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Замулко зазначив, що наразі фахівці обережно оцінюють прогнози через вразливість енергосистеми, що зумовлена можливими атаками Росії та зниженням температури. Водночас у нічні години, коли навантаження зменшується, енергетики можуть частково збільшити подачу електроенергії, однак це залежатиме від безпекової ситуації.

«Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант», – наголосив фахівець.

За словами Замулка, що в новорічну ніч традиційно спостерігається зниження споживання електроенергії, що може дозволити тимчасово збільшити подачу світла. Водночас очільник Держенергонагляду додав, що остаточні рішення будуть залежати від дій ворога найближчими днями.

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: енергетика новорічні свята відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із наслідків російських ударів по енергообʼєкту
Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання
Сьогодні, 10:40
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
23 грудня, 09:31
Грузія передала Україні дев’ять генераторів
Грузія відправила Україні генератори на суму понад $500 тисяч 
Вчора, 17:41
Фонд підтримки енергетики України отримав €3 млн від Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини
МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго
24 грудня, 19:08
Мілош Земан, відомий неоднозначним ставленням до РФ, підтримує збройну допомогу Україні
«Росія – агресор, як у 1968-му». Експрезидент Чехії закликав допомагати Україні
23 грудня, 10:24
Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
16 грудня, 20:59
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 15:02
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 11:00
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40

Суспільство

Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду
Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду
Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році
Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua