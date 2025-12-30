Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році
За рік на медалі та нагрудні знаки Міноборони витратило десятки мільйонів гривень
колаж: glavcom.ua

Усі тендери виграла одна й та сама компанія

Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 26 грудня оголосило масштабний тендер на закупівлю почесних нагрудних знаків та заохочувальних відзнак для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

У переліку – 39 найменувань, серед яких основні нагороди, а також додаткові металеві елементи до них, зокрема зірки та гілки дубового і лаврового листя. Очікувана вартість замовлення – майже 63 млн грн.

Тендер оприлюднено 26 грудня
Тендер оприлюднено 26 грудня
дані: ProZorro

Згідно з оприлюдненими даними, планується закупівля великих партій нагород Головнокомандувача ЗСУ: «Комбатантський хрест» – 9 тис. шт., «Золотий Хрест» – 7 тис. шт., «Хрест Хоробрих» – 6 тис. шт., а також «Щит переможця» і «За бойову доблесть» – по 10 тис. одиниць кожна.

Держоператор тилу також планує придбати медалі «За поранення» (10 тис. шт.) та «Захиснику України» (15 тис. шт.). Крім того, закупівля передбачає спеціальні нагороди для Сил територіальної оборони, Сил підтримки та Сил логістики, а також тисячі додаткових елементів на кшталт гілки лаврового та дубового листя – загалом понад 16 тис. шт.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 січня 2026 року. Поставити нагороди переможець має до кінця вересня наступного року

Водночас цей тендер – лише частина значного масиву закупівель, які «Державний оператор тилу» вже здійснив упродовж 2025 року. Так, восени підприємство замовило 20,3 тис. нагород Головнокомандувача ЗСУ та відомчих відзнак Командування Сил підтримки. Йшлося, зокрема, про по 10 тис. нагрудних знаків «За бойову доблесть» і «Щит переможця», а також 300 медалей «Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист». Вартість договору склала 12,3 млн грн.

Пізніше підприємство придбало ще 300 одиниць відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медалі «Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист» на суму 216 тис. грн.

Крім того, «Державний оператор тилу» зробив ще одне замовлення на суму 754,8 тис. грн. Підрядник мав поставити 1 тис. почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест військового правопорядку», а також додаткові елементи до нагород – 200 одиниць «Гілки лаврового листя» та 100 срібних рельєфних зірок.

На початку 2025 року «Державний оператор тилу» провів ще одну масштабну закупівлю на суму 13,5 млн грн. У межах тендеру підприємство замовило 5 тис. почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України «Честь та пам’ять».

Окрім основних відзнак, значну частину замовлення становили металеві елементи до інших нагород. Зокрема, держава придбала 10 тис. металевих зображень «Гілка дубового листя» бронзового кольору до почесного нагрудного знака «Хрест Хоробрих», ще 10 тис. латунних «Гілок дубового листя» – до «Золотого Хреста», 10 тис. ромбічних металевих знаків «Зоря» – до «Срібного Хреста», а також 5 тис. «Гілок дубового листя» до почесного нагрудного знака «Сталевий хрест».

Ще раніше «Державний оператор тилу» закупив нагород на 43,7 млн грн. У межах цього замовлення підприємство придбало відзнаки та нагрудні знаки за 25 найменуваннями.

Найбільші обсяги припали на почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ – загалом 57,2 тис. одиниць. Серед них, зокрема, «За бойову доблесть» та «Щит переможця» – по 10 тис. штук кожної відзнаки.

Окремий блок складали відомчі медалі Міністерства оборони – 68,4 тис. одиниць.

Без урахування ще не проведеного тендеру на майже 63 млн грн, у 2025 році «Державний оператор тилу» вже законтрактував нагородної продукції на понад 70 млн грн, і в усіх відомих випадках постачальником виступає одна й та саме ТОВ «Герольдмайстер».

За даними YouControl, компанія зареєстрована в Києві у 1998 році. Фірма належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик.

Раніше «Главком» писав про найвищі нагороди держави, з чого виготовляються і скільки коштують. Найдорожчою замовленою нагородою є відзнака президента «Національна легенда України». Вартість однієї склала 138 тис. грн, всього таких замовили 20 штук.

Відзнака виготовляється із золота, має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої розміщені по колу у п’ять шарів, від більшого до меншого по вісім пелюсток кожен.

Читайте також:

Теги: Міноборони держава тендер ProZorro державні нагороди поранення хрест медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна Росії проти України не залежала від особистості президента і була частиною стратегічних планів Кремля
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
2 грудня, 19:44
В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії внаслідок нещасного випадку
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
9 грудня, 21:18
Указ набере чинності одразу після підписання президентом України
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
6 грудня, 01:40
Як повідомляє Міноборони, зміни гарантують коректну роботу механізму продовження відстрочок
Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб
5 грудня, 20:04
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
Трьом особам повідомлено про підозру
Схема продажу списаних військових кораблів: ексчиновник Міноборони отримав підозру
10 грудня, 12:32
Американець намагався потрапити на Олімпійські Ігри-2021, щоб продовжити свою медальну серію, але в нього це не вийшло
Олімпійський чемпіон Лохте виставив на продаж свої медалі
13 грудня, 15:03
Аудити й ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК та двох держпідприємствах Міноборони
Держава розпочинає масштабний аудит оборонної галузі: у списку – 88 підприємств
21 грудня, 13:48
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
24 грудня, 14:03

Суспільство

Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду
Чи діятимуть графіки відключень світла у новорічну ніч? Дані Держенергонагляду
Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році
Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua