Скільки Міноборони витратило коштів на ордени та медалі у 2025 році

За рік на медалі та нагрудні знаки Міноборони витратило десятки мільйонів гривень

Усі тендери виграла одна й та сама компанія

Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 26 грудня оголосило масштабний тендер на закупівлю почесних нагрудних знаків та заохочувальних відзнак для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

У переліку – 39 найменувань, серед яких основні нагороди, а також додаткові металеві елементи до них, зокрема зірки та гілки дубового і лаврового листя. Очікувана вартість замовлення – майже 63 млн грн.

Тендер оприлюднено 26 грудня дані: ProZorro

Згідно з оприлюдненими даними, планується закупівля великих партій нагород Головнокомандувача ЗСУ: «Комбатантський хрест» – 9 тис. шт., «Золотий Хрест» – 7 тис. шт., «Хрест Хоробрих» – 6 тис. шт., а також «Щит переможця» і «За бойову доблесть» – по 10 тис. одиниць кожна.

Держоператор тилу також планує придбати медалі «За поранення» (10 тис. шт.) та «Захиснику України» (15 тис. шт.). Крім того, закупівля передбачає спеціальні нагороди для Сил територіальної оборони, Сил підтримки та Сил логістики, а також тисячі додаткових елементів на кшталт гілки лаврового та дубового листя – загалом понад 16 тис. шт.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 січня 2026 року. Поставити нагороди переможець має до кінця вересня наступного року

Водночас цей тендер – лише частина значного масиву закупівель, які «Державний оператор тилу» вже здійснив упродовж 2025 року. Так, восени підприємство замовило 20,3 тис. нагород Головнокомандувача ЗСУ та відомчих відзнак Командування Сил підтримки. Йшлося, зокрема, про по 10 тис. нагрудних знаків «За бойову доблесть» і «Щит переможця», а також 300 медалей «Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист». Вартість договору склала 12,3 млн грн.

Пізніше підприємство придбало ще 300 одиниць відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медалі «Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист» на суму 216 тис. грн.

Крім того, «Державний оператор тилу» зробив ще одне замовлення на суму 754,8 тис. грн. Підрядник мав поставити 1 тис. почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест військового правопорядку», а також додаткові елементи до нагород – 200 одиниць «Гілки лаврового листя» та 100 срібних рельєфних зірок.

На початку 2025 року «Державний оператор тилу» провів ще одну масштабну закупівлю на суму 13,5 млн грн. У межах тендеру підприємство замовило 5 тис. почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України «Честь та пам’ять».

Окрім основних відзнак, значну частину замовлення становили металеві елементи до інших нагород. Зокрема, держава придбала 10 тис. металевих зображень «Гілка дубового листя» бронзового кольору до почесного нагрудного знака «Хрест Хоробрих», ще 10 тис. латунних «Гілок дубового листя» – до «Золотого Хреста», 10 тис. ромбічних металевих знаків «Зоря» – до «Срібного Хреста», а також 5 тис. «Гілок дубового листя» до почесного нагрудного знака «Сталевий хрест».

Ще раніше «Державний оператор тилу» закупив нагород на 43,7 млн грн. У межах цього замовлення підприємство придбало відзнаки та нагрудні знаки за 25 найменуваннями.

Найбільші обсяги припали на почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ – загалом 57,2 тис. одиниць. Серед них, зокрема, «За бойову доблесть» та «Щит переможця» – по 10 тис. штук кожної відзнаки.

Окремий блок складали відомчі медалі Міністерства оборони – 68,4 тис. одиниць.

Без урахування ще не проведеного тендеру на майже 63 млн грн, у 2025 році «Державний оператор тилу» вже законтрактував нагородної продукції на понад 70 млн грн, і в усіх відомих випадках постачальником виступає одна й та саме ТОВ «Герольдмайстер».

За даними YouControl, компанія зареєстрована в Києві у 1998 році. Фірма належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик.

Раніше «Главком» писав про найвищі нагороди держави, з чого виготовляються і скільки коштують. Найдорожчою замовленою нагородою є відзнака президента «Національна легенда України». Вартість однієї склала 138 тис. грн, всього таких замовили 20 штук.

Відзнака виготовляється із золота, має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої розміщені по колу у п’ять шарів, від більшого до меншого по вісім пелюсток кожен.