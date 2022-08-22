Захід накриють дощі: якою буде погода 22 серпня

У столиці день мине без опадів

За прогнозом синоптиків, 22 серпня в Україні утримається тепла погода, місцями пройдуть дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході у всіх областях, крім Тернопільської, очікують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+28 градусів.

На півночі та в центрі день мине без опадів. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +26...+29 градусів. У південних та східних областях день буде найбільш спекотним. Там температура повітря сягатиме +28...+32 градуси.

У столиці день мине також без опадів. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра у Києві піднімуться до +27...+29 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.