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Захід накриють дощі: якою буде погода 22 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Захід накриють дощі: якою буде погода 22 серпня
Прогноз погоди на 22 серпня
фото: Shutterstock

У столиці день мине без опадів

За прогнозом синоптиків, 22 серпня в Україні утримається тепла погода, місцями пройдуть дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході у всіх областях, крім Тернопільської, очікують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+28 градусів.

На півночі та в центрі день мине без опадів. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +26...+29 градусів. У південних та східних областях день буде найбільш спекотним. Там температура повітря сягатиме +28...+32 градуси.

У столиці день мине також без опадів. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра у Києві піднімуться до +27...+29 градусів.

Захід накриють дощі: якою буде погода 22 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

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Теги: Україна прогноз погоди

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