Закривали у труні та морили голодом. Росіяни змусили мелітопольця зізнатися у шпигунстві

П'ять місяців чоловіка утримували в таємному місці

У вересні 2023 року життя родини Попових із Мелітополя розділилося на «до» і «після». Поки дружина Наталя з дітьми виїхала з тимчасово окупованого міста, Сергій вирішив ненадовго залишитися. Хотів доглянути літніх батьків, домашніх тварин і будинок, сподіваючись, що незабаром теж зможе виїхати. Однак чоловік потрапив за ґрати. Як інформує «Главком», історію сімї Попових розповідає Hromadske.

Росіяни неодноразово вимагали від Сергія отримати російський паспорт. Він щоразу відмовлявся. За це його кілька разів затримували, відвозили на допити до так званого ангару, де перевіряли й відпускали. Та 23 вересня 2023 року він перестав виходити на зв'язок.

Того дня Сергія зупинили російські військові, коли він їхав автомобілем. Йому натягнули на голову мішок, вивезли до закинутої будівлі й почали катувати.

П'ять місяців чоловіка утримували в таємному місці. За словами дружини, його били, катували електричним струмом, морили голодом, а іноді навіть закривали в труні. За рік після викрадення Сергій схуд майже на 40 кілограмів.

Щоб не втратити розум, він вишкрябував на стінах дати народження рідних, згадував сім'ю. У холодній камері його врятував светр, який через щілину в стіні передали жінки з сусіднього приміщення. Сергій розпоров його й із рукава зробив собі шапку.

Під тортурами росіяни вимагали від нього підписати зізнання у співпраці з українською розвідкою. Після кількох місяців знущань Сергій погодився на вимушене «зізнання», після чого його перевезли до окупованого Донецька, а згодом – до Сімферополя.

Під час етапування українців змушували годинами стояти на колінах у тісних автозаках. У кримському СІЗО, за словами Сергія, ув'язнених били, нацьковували на них собак, а після самогубства одного із полонених жорстоко побили всіх інших, щоб ніхто більше не намагався накласти на себе руки.

11 жовтня 2024 року, майже через 13 місяців після викрадення, окупаційний суд визнав Сергія Попова винним у «шпигунстві». Російські слідчі заявили, що він нібито передавав українським спецслужбам інформацію про місця дислокації російських військ. Основним доказом стало отримане під тортурами «зізнання».

Нині Сергій відбуває покарання у виправній колонії №4 у місті Пугачов Саратовської області РФ. За словами дружини, майже щодня в колонії звучать російські патріотичні пісні, а українських політв'язнів змушують їх слухати.

Попри все Сергій не втрачає надії. Він надсилає дружині листи та власні вірші, написані у колонії. Нещодавно чоловік дізнався, що став дідусем. Ця новина стала для нього одним із небагатьох променів світла за час ув'язнення.

«Він дуже хоче додому, побачити малечу й бути поруч із нами. А мені хочеться обійняти його й уже ніколи не відпускати», – каже Наталя Попова.

Нагадаємо, Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року після окупації українських територій. Серед звільнених є жителі Маріуполя, Бучанського району Київщини, а також Харківської, Запорізької та Луганської областей.

26 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, у межах якого додому повернулися 160 українських захисників. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони перебували в російському полоні ще з 2022 року та брали участь в обороні Маріуполя й «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.