Хмельничанка понад чотири роки чекала на чоловіка та сина з полону. Їх повернули в один день

Олеся Хомутко каже, що не мала звісток від чоловіка і сина від вересня 2022-го

Під час обміну полоненими 26 червня до Хмельницького повернулися двоє військовослужбовців з однієї сім’ї. Олексій та Євген потрапили до полону ще 2022-го у Маріуполі. Як інформує «Главком», про це повідомила «Суспільному» дружина Олексія та мати Євгена, переселенка з Маріуполя Олеся Хомутко.

Чоловіки перебували у російському полоні понад чотири роки. Вони служили у 23 загоні морської охорони міста. 2022-го вийшли із заводу «Азовсталь».

Чоловік та син Олесі Хомутко, фото 2022 року фото з відкритих джерел

«Син був під час боїв у Маріуполі водієм бусика. Він вивозив поранених хлопців із поля бою, рятував їм життя. Він був нагороджений президентом та отримав дострокове звання. Чоловік разом з ним також боронив місто, він був командиром підрозділу», – розповіла жінка.

За її словами, вони дзвонили з «Азовсталі» за два дні до того, як потрапили до полону, а вже потім було повідомлення з Оленівки. Олеся Хомутко каже, що не мала звісток від чоловіка і сина від вересня 2022-го.

«У мене одночасно повернулись чоловік і син. Я на це чекала 4 роки і 2 місяці. І це просто неймовірне щастя. Коли все почалося, вони, будучи військовими, дуже хотіли, щоб я з молодшими дітьми була в безпеці. Ми виїхали і тепер чекаємо їх на Хмельниччині», – каже жінка.

Жінка розповіла, що мала можливість поговорити з чоловіком та сином.

«Мені вдалося з ними поспілкуватись, переконатись, що це дійсно правда. Їх повернули. Вони мене набирали буквально на 10 секундочок. Але це неймовірні враження. Я такого ще ніколи в житті не відчувала, емоції просто переповнюють», – розповіла вона.

Нагадаємо, 26 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, у межах якого додому повернулися 160 українських захисників. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони перебували в російському полоні ще з 2022 року та брали участь в обороні Маріуполя й «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Крім того, Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року після окупації українських територій. Серед звільнених є жителі Маріуполя, Бучанського району Київщини, а також Харківської, Запорізької та Луганської областей.