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Україна повернула з російського полону ще 160 захисників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Україна повернула з російського полону ще 160 захисників
Україна повернула з російської неволі ще 160 військових
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Звільнені оборонці перебували полоні ще з 2022 року

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Усі були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках, розповів президент.

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією
Україна провела черговий обмін полоненими з Росією
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних», – наголосив Зеленський.

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Україна повернула з російської неволі ще 160 військових
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Як розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, особливість цього обміну полягає в тому, що майже всі звільнен потрапили в полон у 2022 році. Вони пробули в найскладніших умовах утримання понад чотири роки.

Багато з повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів.

Також удома сім захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому, додав омбудсмен. Найстаршому з повернутих – 66 років, наймолодшому – 26 років.

«Ще одна невелика деталь: у списку 21 людина, яка має однакові прізвища. Тобто це двоє або троє однофамільців», – зазначив Лубінець.

Серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя
Серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя.
Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

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Теги: обмін обмін полоненими Україна військові полон

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