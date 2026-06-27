Україна повернула з російського полону сімох цивільних

Україна повернула ще сімох цивільних, яких Росія утримувала з 2022 року

Серед звільнених – жителі Маріуполя, Бучі та інших окупованих територій, яких Росія незаконно утримувала понад три роки

Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року після окупації українських територій. Серед звільнених є жителі Маріуполя, Бучанського району Київщини, а також Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Повернення стало результатом гуманітарної роботи з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою. Лубінець подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та іншим державним органам, які брали участь у поверненні громадян у межах роботи Координаційного штабу.

🙏🏻В Україну повернули сімох цивільних, які перебували у російській неволі – омбудсман Дмитро Лубінець



Сім родин нарешті дочекалися своїх рідних, яких Росія роками незаконно утримувала у полоні.



На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх російські… pic.twitter.com/OHvxyQakKM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 27, 2026

На Батьківщину повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх російські окупанти незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Зокрема, серед звільнених є жителі Бучанського району, де російські військові під час окупації вчиняли масові злочини проти цивільного населення.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

За словами омбудсмана, одного з українців росіяни викрали просто з власного будинку лише через те, що його сини проходять службу у Збройних силах України. Іншого затримали дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Саме того дня разом із ним росіяни затримали й Юлію Паєвську («Тайру»), яку Україні вдалося повернути з полону раніше. «Наша команда зробить усе можливе, аби їхні права були повністю гарантовані та захищені», – наголосив Лубінець.

фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Він також підкреслив, що Україна продовжить боротьбу за повернення всіх незаконно утримуваних громадян – як цивільних, так і військових, незалежно від того, коли вони були захоплені Росією.

Нагадаємо, 26 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, у межах якого додому повернулися 160 українських захисників. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони перебували в російському полоні ще з 2022 року та брали участь в обороні Маріуполя й «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.