Валерій Залужний: «Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала»

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що найбільшою слабкістю українців є демократія. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 21 липня під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI).

«Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала. Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра у керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії», – сказав Залужний.

Нагадаємо, також Залужний заявив, що Україна закликає міжнародних союзників підтримати її у боротьбі за виживання в умовах зростаючої напруги на сході країни. Тісна співпраця та підтримка зі сторони світових партнерів вважається ключовими для забезпечення безпеки та виживання України.

Після цього звернення міжнародні аналітики прогнозують, що питання підтримки України залишиться одне із ключових тем на міжнародних форумах і зустрічах найближчими місяцями.

До слова, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічно оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.