Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI)
фото: Jordan Pettitt/PA Media

Валерій Залужний: «Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала»

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що найбільшою слабкістю українців є демократія. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 21 липня під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI).

«Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала. Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра у керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії», – сказав Залужний.

Нагадаємо, також Залужний заявив, що Україна закликає міжнародних союзників підтримати її у боротьбі за виживання в умовах зростаючої напруги на сході країни. Тісна співпраця та підтримка зі сторони світових партнерів вважається ключовими для забезпечення безпеки та виживання України.

Після цього звернення міжнародні аналітики прогнозують, що питання підтримки України залишиться одне із ключових тем на міжнародних форумах і зустрічах найближчими місяцями. 

До слова, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічно оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

Читайте також: Мирний план Трампа. Чи дійсно «усі війни завершуються переговорами»: що каже історія
Теги: Валерій Залужний війна росія посол Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Торецька
Темпи наступу ворога сповільнюються. Огляд з фронту
16 липня, 16:30
30 червня – день жалоби у Вільнянську
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
30 червня, 08:53
Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
2 липня, 15:06
Місцеві мешканці апмйшли до військових з претензією, що ті «псують їм бізнес»
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
4 липня, 20:30
Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки
Росія відчуває брак боєприпасів і війська для великого наступу на Україну – Reuters
9 липня, 21:42
Зеленський: «Путін хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз»
Зеленський розкрив плани Путіна на Харків
10 липня, 10:39
Олег Голубченко: «Ми операцію не закінчили, дитину перевели до іншої лікарні, де наші колеги доробили операцію»
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
19 липня, 04:28
Російський літак намагався обстрілювати позиції українських захисників
Сили оборони знищили російський Су-25
19 липня, 15:00

Політика

Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу
Гарріс побила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію за добу
Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа
Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)
Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
31K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
17K
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
8484
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
7172
Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua