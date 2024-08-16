Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа

Місяць тому Рада скасувала податки на імпорт генераторів, акумуляторів та обладнання для енергетики

За словами нардепа Федієнка, чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто

У липні Верховна Рада схвалила правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, українці не побачаться зменшення вартості на генератори. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

Зокрема, місяць тому Рада в цілому ухвалила законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Так, від мит звільнялося електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності) тощо. Проте є одне але, обладнання звільнятиметься від мит, якщо його завозити для власних потреб, а не для продажу.

«Так норми дії цих законів будуть сприяти прибирання податкових та митних зборів, але за умови якщо ви цю групу товарів завозите для власних потреб. Тобто компанія яка продає генератори, акумулятори, може завезти без ПДВ, але продати цей товар без ПДВ покупцю не може. Тому чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто», – каже він.

Податкова пояснила, як працюватиме зняття мита та податків з енергообладнання фото: Telegram/Олександр Федієнко

Нагадаємо, Рада скасувала податки на імпорт генераторів, акумуляторів та обладнання для енергетики. Також уряд усунув непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо програми встановлення альтернативної енергетики. Згідно з нею, на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель встановлюватимуть сонячні панелі та установки зберігання енергії.