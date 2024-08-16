Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
Місяць тому Рада скасувала податки на імпорт генераторів, акумуляторів та обладнання для енергетики
фото з відкритих джерел

За словами нардепа Федієнка, чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто

У липні Верховна Рада схвалила правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, українці не побачаться зменшення вартості на генератори. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

Зокрема, місяць тому Рада в цілому ухвалила законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Так, від мит звільнялося електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності) тощо. Проте є одне але, обладнання звільнятиметься від мит, якщо його завозити для власних потреб, а не для продажу.

«Так норми дії цих законів будуть сприяти прибирання податкових та митних зборів, але за умови якщо ви цю групу товарів завозите для власних потреб. Тобто компанія яка продає генератори, акумулятори, може завезти без ПДВ, але продати цей товар без ПДВ покупцю не може. Тому чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто», – каже він.

Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа фото 1
Податкова пояснила, як працюватиме зняття мита та податків з енергообладнання
Податкова пояснила, як працюватиме зняття мита та податків з енергообладнання
фото: Telegram/Олександр Федієнко

Нагадаємо, Рада скасувала податки на імпорт генераторів, акумуляторів та обладнання для енергетики. Також уряд усунув непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо програми встановлення альтернативної енергетики. Згідно з нею, на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель встановлюватимуть сонячні панелі та установки зберігання енергії.

Читайте також: Для деяких українців більше не діятимуть відключення світла: рішення уряду
Теги: митниця депутат податки генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними асоціації, на даний момент в Україні існує потенціал для будівництва до 3 ГВт вітроелектростанцій протягом наступних двох років
Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори
21 липня, 16:20
Законопроєкти про скасування податкових та митних зборів на енергообладання ухвалили 305 та 313 нардепів
Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: ухвалено законопроєкти
16 липня, 14:35
Нардепка Геращенко назвала справу Червінського «політично вмотивованою»
Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією вніс заставу за ексрозвідника
16 липня, 15:22
Уряд готує зростання податків: які зміни чекають на українців
Уряд готує зростання податків: які зміни чекають на українців
18 липня, 16:39
Павло Розенко назвав ініціативу підвищити пенсії нардепам вершиною абсурду
Ексміністр соцполітики оцінив спробу підвищити пенсії нардепам
26 липня, 07:01
Більша частина зустрічі пройшла за обговоренням не податкового законопроєкту, а пропозиції бізнесу щодо альтернативних джерел наповнення бюджету
Бізнес не зміг відмовити владу від підвищення податків
1 серпня, 10:01
Марченко заявив, що купівля авто наразі не є першою необхідністю
Купівля авто – не нагальна потреба: Марченко прокоментував податок на транспорт
30 липня, 10:55
Розрив дипломатичних зв'язків із Малі не позначиться на відносинах України з країнами Глобального Півдня
Нардеп Мережко розповів, як розрив дипвідносин із Малі позначиться на Україні
5 серпня, 18:54
Дмитро Сірман загинув 3 серпня під селом Синьківка на Куп’янському напрямку
На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради
4 серпня, 14:43

Особисті фінанси

Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
Податки на імпорт генераторів скасовано, проте зарано радіти – роз'яснення нардепа
В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину
В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину
В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь
В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь
Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності
Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності
Кавуни стрімко дешевшають: ціни впали на третину за тиждень
Кавуни стрімко дешевшають: ціни впали на третину за тиждень
У яких містах України найдорожчі квартири: статистика
У яких містах України найдорожчі квартири: статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
36K
Війна чи капітуляція – чого чекає Путін?
20K
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua