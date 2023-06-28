Запоріжжя чи Запорожжя? Нацкомісія пояснила, навіщо перейменовувати місто

Питання перейменування Запоріжжя комісія відносить до третьої групи пропозицій для перейменування та рекомендує вирішити членам громади і місцевим органам влади

Від громадян надходили звернення щодо перейменування міста Запоріжжя на Запорожжя, тож комісія почала розглядати це питання

Пропозиція перейменування Запоріжжя на Запорожжя є дискусійним питанням. Про це на пресконференції «Деколонізація топонімії: про виконання норм Закону України» заявила членкиня комісії Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова та додала, що рекомендує це вирішити членам громади і місцевим органам влади, повідомляє «Главком».

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Новікова зазначила, що надходили звернення громадян щодо перейменування міста перейменування Запоріжжя на Запорожжя. Аргументи щодо перейменування полягають в тому, що йдеться саме про кілька порогів річки Дніпро, на якому розташовано місто. Навіть у «Слові у полку Ігореві» згадується про «високі скелі Дніпровського Надпорожжя».

Це питання комісія відносить до третьої групи пропозицій для перейменування та рекомендує вирішити членам громади і місцевим органам влади.

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«Обидва варіанти можливі в сучасній українській мові, але з якою назвою жити, мають вирішити мешканці Запоріжжя», – додав голова комісії Володимир Мозгунов.

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам. Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». Згідно зі списком, Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

У соціальних мережах обговорюють ініціативу. Ідея перейменувати Запоріжжя викликала гучний скандал.

На пропозицію відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь: він звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя. За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.