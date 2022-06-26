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    Суспільство

    Запрацювала ще одна «гаряча лінія» для громадян з окупованих територій

    На &laquo;гарячій лінії&raquo; можна залишити повідомлення&nbsp;через мобільні застосунки - Запрацювала ще одна «гаряча лінія» для громадян з окупованих територій
    На «гарячій лінії» можна залишити повідомлення через мобільні застосунки
    фото з відкритих джерел

    На лінії можна отримати інформацію щодо статусу переселенця

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило додаткову «гарячу лінію» для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться на сайті міністерства.

    «Якщо у вас відсутній мобільний зв’язок, а є лише доступ до інтернету, ви можете залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33 (цілодобово)», – йдеться в повідомленні.

    На «гарячій лінії» можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань отримання статусу переселенця, повернення з тимчасово окупованих територій в Україну, в тому числі, осіб, які були примусово переміщені в Росію.

    Нагадаємо, в Україні вже з’явилась «гаряча лінія» для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військовослужбовців.

    Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС.

    Також створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу та для гуманітарних питань.

    Теги: росія окупанти переселенці війна Україна окупація #stoprussia
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    Запрацювала ще одна «гаряча лінія» для громадян з окупованих територій