Запрацювала ще одна «гаряча лінія» для громадян з окупованих територій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило додаткову «гарячу лінію» для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться на сайті міністерства.

«Якщо у вас відсутній мобільний зв’язок, а є лише доступ до інтернету, ви можете залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33 (цілодобово)», – йдеться в повідомленні.

На «гарячій лінії» можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань отримання статусу переселенця, повернення з тимчасово окупованих територій в Україну, в тому числі, осіб, які були примусово переміщені в Росію.

Нагадаємо, в Україні вже з’явилась «гаряча лінія» для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військовослужбовців.

Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де українські переселенці можуть отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в семи країнах ЄС.

Також створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу та для гуманітарних питань.