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    Кораблі НАТО увійшли в Балтійське море

    Першочергове завдання &ndash; продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря - Кораблі НАТО увійшли в Балтійське море
    Першочергове завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря
    фото: Вікіпедія

    Відбудуться спільні навчання з естонським військово-морським флотом

    Кораблі 1-ї постійної морської групи увійшли в Балтійське море і братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами, повідомив портал телерадіомовлення ERR.

    «У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом», – йдеться у повідомленні.

    За словами командора Військово-морських сил Естонії Юрія Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонськими морпіхами.

    Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою «Холодна відповідь».

    Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що знаходяться в терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.

    Нагадаємо, НАТО проведе масштабні військові навчання поблизу російського кордону.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна навчання Україна Порту окупація море #stoprussia
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    Кораблі НАТО увійшли в Балтійське море