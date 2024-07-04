Ексголова осередку Червоного Хреста у Києві вкрала гуманітарну допомогу на 3,6 млн грн (фото)

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваної, в офісі й автомобілі слідчі виявили гуманітарну допомогу на суму понад мільйон гривень, яку передали для зберігання до столичної організації Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста виявило нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 млн грн і звернулося в поліцію. У межах провадження правоохоронці оголосили про підозру колишній очільниці Печерської організації Червоного Хреста та одному з волонтерів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулися до правоохоронних органів по допомогу.

Слідчі зʼясували, що колишня очільниця Печерської районної організації Червоного Хреста нібито привласнила гуманітарну допомогу майже на 3,6 млн грн. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

Також правоохоронці дізналися, що колишній волонтер цієї організації змовився з поки що невстановленими людьми й продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Також чоловік нібито незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

Печатки, гроші та посвідчення, вилучені під час обшуку фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання жінки, в офісі й автомобілі слідчі виявили гуманітарну допомогу на суму понад мільйон гривень, яку передали для зберігання до столичної організації Червоного Хреста.

Під час обшуків за місцем проживання жінки, в офісі й автомобілі слідчі виявили гуманітарну допомогу на суму понад мільйон гривень фото: Київська міська прокуратура, Facebook

фото: Київська міська прокуратура, Facebook

У колишнього волонтера під час обшуку вилучили амфетамін, документи, які підтверджують, що він незаконно видав понад 150 підроблених посвідчень, а також підроблені посвідчення волонтерів, які ще могли бути комусь видані.

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У колишнього волонтера під час обшуку вилучили амфетамін, документи, які підтверджують, що він незаконно видав понад 150 підроблених посвідчень фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Ексочільниці Печерського управління організації оголосили підозру за частиною п’ятою статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Їй загрожує від семи до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Колишньому волонтеру цієї організації повідомили про підозру за низкою різних статей: частина друга статті 190, частина третя статті 358, частина четверта статті 358, частина перша статті 309, стаття 445 Кримінального кодексу України. Найважче покарання за однією зі статей передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Незабаром суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.

Нагадаємо, слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим товариством на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Також повідомлялося, що мережа супермаркетів «Сільпо» відкидає звинувачення щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області та звертається до НАБУ за роз'ясненнями.

До слова, група молодиків з Дніпропетровщини продавали військову амуніцію. А щоб не сплачувати мито, то завозили товар під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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