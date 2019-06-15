Завтра на заході України очікуються град і шквали



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У Києві з вівторка, 18 червня, у столиці передбачається послаблення спеки до +27+29 градусів

16-17 червня в Україні рівень небезпеки жовтий

На заході України завтра вдень, 16 червня, очікуються грози, град і шквали 15-20 м / с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Зазначається, що рівень небезпеки жовтий.

«При цьому 16-17 червня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві 16-17 червня також буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Трійцю Україну розпече до +35°C.

Як повідомлялось напередодні, наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає. Переважатиме спекотна погода. Проте на півночі та в західній частині можливе незначне послаблення спеки до 27-32 градусів.

На півдні та сході України, а також у більшості центральних областей очікується протягом дня +30+35 градусів.

Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину та на Харківщину.

У Києві впродовж 13-16 червня пануватиме спекотна, переважно суха погода. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах 30-33 градусів вище нуля.

Спека втримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, у столиці передбачається послаблення спеки до +27+29 градусів.

Упродовж 18-20 червня у Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

«Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасоль, уваги до поводження з вогнем, уваги до малюків, старших людей та тварин, які особливо можуть потерпати від спеки, а також насолоди від справжнього літа із річками, галявинами, метеликами, полуницями та черешнями», - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, у Києві зафіксована найбільша спекотна ніч майже за сто років.