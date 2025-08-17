Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького

Командира «Азову» Дениса Прокопенка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Дениса Прокопенка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Полковник Національної гвардії України та Герой України, відомий під позивним «Редіс», отримав державну нагороду за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента України №598/2025.

Як відомо, у 2022 році Денис Прокопенко командував обороною Маріуполя, зокрема тримав оборону на заводі «Азовсталь». 20 травня 2022 року разом із усім гарнізоном за наказом вищого командування він здалися у російський полон.

Вже 21 вересня 2022 року Прокопенка обміняли, і після реабілітації він повернувся на фронт. Ця висока відзнака є визнанням його героїзму, проявленого під час оборони міста та подальшого самовідданого служіння.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №598/2025, яким відзначив державними нагородами військовослужбовців та правоохоронців за особисту мужність і самовіддане служіння Українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.