Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Редіс» отримав державну нагороду за особисту мужність
Командира «Азову» Дениса Прокопенка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Дениса Прокопенка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Полковник Національної гвардії України та Герой України, відомий під позивним «Редіс», отримав державну нагороду за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Про  це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента України №598/2025.

Як відомо, у 2022 році Денис Прокопенко командував обороною Маріуполя, зокрема тримав оборону на заводі «Азовсталь». 20 травня 2022 року разом із усім гарнізоном за наказом вищого командування він здалися у російський полон.

Вже 21 вересня 2022 року Прокопенка обміняли, і після реабілітації він повернувся на фронт. Ця висока відзнака є визнанням його героїзму, проявленого під час оборони міста та подальшого самовідданого служіння.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №598/2025, яким відзначив державними нагородами військовослужбовців та правоохоронців за особисту мужність і самовіддане служіння Українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Азов

