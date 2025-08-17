Головна Країна Суспільство
268 нагород, 62 з них посмертно: Зеленський відзначив героїв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Особлива шана віддана тим, хто віддав своє життя за Україну
Президент Володимир Зеленський нагородив сотні захисників України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №598/2025, яким відзначив державними нагородами військовослужбовців та правоохоронців за особисту мужність і самовіддане служіння Українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.

Серед нагороджених є військовослужбовці, яким присвоєно ордени та медалі різних ступенів, зокрема:

  • Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня
  • Орден «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступеня
  • Орден Данила Галицького
  • Медаль «За військову службу Україні»
  • Медаль «Захиснику Вітчизни»
  • Медаль «За врятоване життя»

Особлива шана віддана тим, хто віддав своє життя за Україну: значну частину нагороджено посмертно.

Таким чином, держава вшановує героїзм та відвагу своїх захисників, які щодня ризикують життям на службі.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розширити Державний реєстр санкцій, додавши до нього нові категорії об’єктів. Відповідний Указ президента України №600/2025, який вводить у дію це рішення, був опублікований на сайті глави держави.

