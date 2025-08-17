268 нагород, 62 з них посмертно: Зеленський відзначив героїв
Президент Володимир Зеленський нагородив сотні захисників України
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №598/2025, яким відзначив державними нагородами військовослужбовців та правоохоронців за особисту мужність і самовіддане служіння Українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.
Відзнаки отримали 268 військовослужбовців та представників силових структур, які проявили себе в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороди вручені представникам Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.
Серед нагороджених є військовослужбовці, яким присвоєно ордени та медалі різних ступенів, зокрема:
- Орден Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня
- Орден «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступеня
- Орден Данила Галицького
- Медаль «За військову службу Україні»
- Медаль «Захиснику Вітчизни»
- Медаль «За врятоване життя»
Особлива шана віддана тим, хто віддав своє життя за Україну: значну частину нагороджено посмертно.
Таким чином, держава вшановує героїзм та відвагу своїх захисників, які щодня ризикують життям на службі.
З них 62 нагороди присвоєно посмертно на знак вшанування пам'яті та героїзму тих, хто загинув, захищаючи Україну.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розширити Державний реєстр санкцій, додавши до нього нові категорії об’єктів. Відповідний Указ президента України №600/2025, який вводить у дію це рішення, був опублікований на сайті глави держави.