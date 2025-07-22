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Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський анонсував нові обміни полоненими між Україною та РФ
Відбулася нарада щодо етапів обміну полоненими
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент підкреслив, що протягом весни та літа цього року вдалося значно активізувати обміни

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові обміни полоненими з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції», – йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що протягом весни та літа цього року вдалося значно активізувати обміни.

«Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

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Теги: полон обмін полоненими Володимир Зеленський

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