Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі

Серед пріоритетів – енергетична, логістична інфраструктура та російський «тіньовий флот»

Україна поступово нарощує спроможності для далекобійних ударів по об'єктах, які мають критичне значення для російської економіки та військової машини. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами Паліси, Росія наразі не готова відмовлятися від війни та своїх цілей. Водночас Україна працює над тим, щоб скоротити можливості РФ фінансувати бойові дії. Одним із ключових інструментів для цього є далекобійні удари.

«Deepstrike, для прикладу. Ще два роки тому в нас не було таких можливостей впливати на таку дальність. Зараз ефект від них відчуває населення Російської Федерації», – зазначив Паліса.

Заступник керівника ОП пояснив, що Україна поступово нарощує можливості для ударів по так званих «больових точках» і центрах, які мають важливе значення для функціонування російської держави та її військової машини.

За словами Паліси, такі операції мають не лише безпосередній, а й накопичувальний ефект. Саме це, на його думку, дає Україні можливість розраховувати «на певне зміщення війни у нову фазу».

Серед потенційних цілей посадовець назвав інфраструктуру, пов'язану з експортом російських енергоносіїв. Її ураження може не мати миттєвого впливу на ситуацію на полі бою, однак здатне завдати Росії довгострокової шкоди.

Також Україна може продовжувати удари по суднах «тіньового флоту», логістичній інфраструктурі та мережах, які забезпечують перевезення і постачання РФ. «Вони теж несуть і первинний, і вторинний ефект», – пояснив Паліса.

Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня в Ростовській області РФ після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на складі одного з найбільших російських ритейлерів. За даними місцевої влади, внаслідок атаки було пошкоджено промисловий об'єкт, після чого виникло займання.