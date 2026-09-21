«Дія» призупинила три послуги: що і коли запрацюють знову

Обмеження стосуються як цифрового оформлення через застосунок, так і особистого звернення до профільних установ

Планове оновлення системи МВС триватиме до 24 вересня включно

Українці тимчасово не можуть оформити реєстрацію чи зняття з місця проживання та оновити дані в Реєстрі територіальної громади – ці сервіси «Дії» призупинили через технічні роботи в реєстрах Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Дія».

Обмеження діють із 20 до 24 вересня включно. Сервіси недоступні не лише онлайн у застосунку та на порталі «Дія», а й офлайн – у центрах надання адміністративних послуг та органах реєстрації.

Причина паузи – планове технічне оновлення реєстрів МВС. Тим, кому потрібно провести операції з місцем проживання, у відомстві радять врахувати вказаний період і по можливості не відкладати звернення на останній день перед завершенням робіт чи одразу після нього.

Які сервіси на паузі

До 24 вересня не працюють:

зміна місця проживання;

зняття з місця проживання;

актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади.

Йдеться про операції, якими громадяни зазвичай реєструють нову адресу, знімаються з обліку за попереднім місцем проживання або оновлюють інформацію про себе в реєстрі громади. Обмеження стосуються як цифрового оформлення через застосунок, так і особистого звернення до профільних установ. Реєстрація місця проживання потрібна, зокрема, для оформлення субсидій, довідок про склад сім'ї чи оновлення документів після переїзду.

Наразі застосунок «Дія» налічує понад 160 різних послуг, і технічна перерва стосується лише трьох із них – решта сервісів працює у звичному режимі.

Коли сервіси відновлять роботу

За інформацією «Дії», технічні роботи мають завершитися 24 вересня. Із 25 вересня онлайн- та офлайн-сервіси мають повернутися до звичного режиму роботи. Про фактичне завершення робіт користувачів повідомлять додатково.

Якщо отримання однієї з призупинених послуг не є терміновим, у «Дії» радять скористатися нею вже після відновлення системи – це дозволить уникнути можливих технічних збоїв у перехідний період.

Нагадаємо, наприкінці серпня «Дія» вже призупиняла роботу чотирьох послуг, пов'язаних із реєстрами Державної міграційної служби, – тоді, зокрема, також були недоступні зняття з місця проживання та актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади.