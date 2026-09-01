Україна завдала удару по комплексу «Новатек» у Ленінградській області

Українські сили дісталися ключового технологічного обладнання підприємства, після чого там спалахнула масштабна пожежа

Оператори Головного управління розвідки Міноборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

фото: ГУР

Операцію провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України. Атака відбулася в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції.

За даними української розвідки, внаслідок атаки було уражено ключові елементи установки для переробки нафти, а також технологічне обладнання комплексу.

«Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання – на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа», – повідомили в ГУР.

Комплекс «Новатек-Усть-Луга» розташований у Ленінградській області Росії. Підприємство є частиною великого портово-промислового вузла Усть-Луга на узбережжі Балтійського моря.

Підприємство є великим виробничо-перевалочним комплексом, призначеним для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність підприємства становить майже 8 млн тонн сировини на рік.

У ГУР наголосили, що підприємство забезпечує ресурсами російську економіку, яка використовується для продовження війни проти України.

Нагадаємо, 31 серпня та в ніч проти 1 вересня Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України та в Росії.

Зокрема, у Донецьку та Гвардійському в тимчасово окупованому Криму було уражено місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Мирному в Криму українські сили атакували вузол зв'язку противника.

Також у Пологах Запорізької області було уражено командно-спостережний пункт окупантів, а у Верхньокам'янці Луганської області – район зосередження російської військової техніки.

Крім того, у Борисівці Білгородської області РФ Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів російських військ. У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків уточнюється.