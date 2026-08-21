Операція «M&Ms»: Україна планувала удар дронів по аеропортах Москви

The Atlantic: Задум передбачав ізоляцію російських еліт та тиск на Путіна заради перемир'я

Українська влада на початку 2026 року розглядала план розширення повітряної кампанії проти Росії – атаку роями автономних дронів з навігацією на основі штучного інтелекту по аеропортах Москви. Мета полягала в тому, щоб зупинити рейси міжнародних авіаперевізників до й з російської столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю журналіста Саймона Шустера у The Atlantic.

За інформацією видання, з такою ризикованою пропозицією до президента Володимира Зеленського навесні звернулися українські посадовці. Крім тривалих ударів по військових базах, нафтопереробних заводах, шляхах постачання та логістичних вузлах Росії, вони пропонували завдати масованого удару безпілотниками саме по аеропортах Москви. Про це заявили два джерела, обізнані з деталями плану, – інформація, яку The Atlantic оприлюднило вперше.

Якщо задум реалізували б, він став би прецедентом у історії воєн: удар роїв автономних дронів зі штучним інтелектом, які самостійно шукали б і вражали цілі без участі оператора. Подібні системи випробовували кілька країн, зокрема США, однак їхнє застосування в бою залишається предметом гострих дискусій щодо відповідності законам війни – досі жодна держава не застосовувала їх у масштабній операції.

Метою операції під кодовою назвою «M&Ms» була ізоляція російських еліт – високопосадовців, олігархів та інших заможних прибічників Путіна, яким закриття московських аеропортів суттєво ускладнило б повсякденне життя. За словами одного зі співрозмовників The Atlantic, такий тиск разом з іншими воєнними викликами для економіки й суспільства РФ міг би підштовхнути Путіна до переговорів про перемир'я.

Джерела видання стверджують, що підготовку операції згорнули в липні – одразу після того, як Зеленський відправив у відставку її головного ідеолога, міністра оборони Михайла Федорова. Саме Федоров, творець української програми військового безпілотного флоту, майже весь рік присвятив розробці плану, тримаючи його в таємниці навіть від найближчих радників. Він залучив провідних українських програмістів до створення системи наведення на базі штучного інтелекту та домовився з європейськими союзниками про фінансування масштабного виробництва автономних дронів.

План представили Зеленському взимку, і президент одразу висловив застереження: він побоювався, що удар можуть розцінити як «піратство», якби дрони влучили в цивільний авіалайнер. Попри це, він дозволив продовжити підготовку, і робота над проєктом тривала кілька місяців навесні та на початку літа.

Речник Зеленського відмовився коментувати цю інформацію виданню. Інший представник Офісу президента на умовах анонімності взагалі заперечив існування такого плану, назвавши інформацію повністю необґрунтованою.

До слова, аеропорти Москви й раніше неодноразово зупиняли роботу через масовані атаки українських дронів – зокрема у липні мер Москви Сергій Собянін повідомляв про сотні безпілотників, що прямували до столиці РФ.