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Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 22 вересня в церковному календарі – День пам'яті пророка Йони та преподобного Йони Яшезерського

22 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Йони – одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту, відомого своїм триденним перебуванням у череві кита, – та преподобного Йони Яшезерського, засновника Благовіщенського монастиря. У народі цей день відомий як Йона-листодер.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Йона

Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Пророк Йона жив у VIII столітті до нашої ери й вважається одним із найвідоміших біблійних пророків. Господь покликав його йти до великого міста Ніневії та закликати його мешканців до покаяння. Йона злякався і спробував утекти від цього призначення, сівши на корабель у протилежному напрямку.

Але Господь послав на море сильну бурю. Розуміючи, що саме через нього грозить загибель усьому кораблю, Йона попросив кинути його у воду. Після того, як моряки виконали це, буря вщухла. Йону поглинув великий кит, у череві якого він провів три дні та три ночі, молячись і каючись. Потім кит вивергнув Йону на берег.

Після цього пророк все ж вирушив до Ніневії і проповідував там покаяння. Жителі міста повірили і покаялися, і Господь пощадив їх. Образ Йони у череві кита став у Євангелії прообразом триденного перебування Христа в гробі й Воскресіння.

Цього ж дня церква вшановує преподобного Йону Яшезерського – ченця XVI–XVII століть, засновника Благовіщенського монастиря на Ладозі, відомого суворим аскетизмом і чудесами зцілення.

Молитви дня

До пророка Йони звертаються у безвихідних ситуаціях, з проханнями про порятунок, щире покаяння та захист у подорожах.

Святий пророче Божий Йоно! Ти на власному прикладі показав силу покаяння та безмежне милосердя Господнє. Почуй нас у хвилину скрути, визволи з тенет розпачу та гріха, як Господь визволив тебе з глибини морської. Моли Христа Бога за спасіння душ наших та даруй нам твердість у вірі й спокій у серці.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Йона-листодер – з цієї пори зазвичай починається справжня холодна осінь із сильним вітром, який масово зриває листя з дерев. Традиційно на столах ставили чорну редьку, нарізану скибочками із сіллю і олією: вірили, що вона має особливу захисну силу проти осінніх застуд.

  • Якщо на березі ще залишається багато листя – сніг випаде пізно.
  • Осика вже повністю скинула листя – зима буде ранньою та морозною.
  • Якщо білки активно готують запаси – зима буде лютою.
  • Багато лушпиння на цибулі – до морозної зими.
  • Павутина літає довгими нитками – осінь буде теплою.

Що не можна робити

Найголовніша заборона дня пов'язана з образом пророка Йони: цього дня не можна їсти рибу та займатися рибальством – це вважається неповагою до святого. Не варто сваритися та лихословити. Не радили лінуватися і стригти волосся або нігті. Забороняли спалювати старе листя чи сміття поблизу оселі.

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Теги: традиції свято православна церква свята календар релігія

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