Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 901 жінці

Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей

Сьогодні, 15 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жінкам, які виховали 5 і більше дітей до восьмирічного віку.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей відзначено 901 українську жінку.

Зазначається, що почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Зазначимо, що відповідний указ ще не оприлюднений на сайті президента України.

До слова, 14 грудня президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.