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    Суспільство

    Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 901 жінці

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    Володимир Зеленський підписав Указ &laquo;Про присвоєння почесного звання &laquo;Мати-героїня&raquo; - Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 901 жінці
    Володимир Зеленський підписав Указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

    Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей

    Сьогодні, 15 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жінкам, які виховали 5 і більше дітей до восьмирічного віку.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей відзначено 901 українську жінку.

    Зазначається, що почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

    Зазначимо, що відповідний указ ще не оприлюднений на сайті президента України.

    До слова, 14 грудня президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого. 

    Теги: діти Володимир Зеленський президент мати-героїня
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