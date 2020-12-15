Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 901 жінці
Почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей
Сьогодні, 15 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жінкам, які виховали 5 і більше дітей до восьмирічного віку.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей відзначено 901 українську жінку.
Зазначається, що почесне звання «Мати-героїня» присвоєне багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
Зазначимо, що відповідний указ ще не оприлюднений на сайті президента України.
До слова, 14 грудня президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.