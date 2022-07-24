Цього тижня будуть важливі візити партнерів та просування на фронті, – Зеленський

Зеленський анонсував важливі рішення для країни

Президент України Володимир Зеленський анонсував наступного тижня візити західних партнерів до України та просування на фронті ЗСУ. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії та економіці», – зазначив він.

Крім того, за його словами, 28 липня вперше відзначатиметься День Української Державності.

«Відзначимо у час такої жорстокої війни, на шостому її місяці, після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу», – сказав він.

Зеленський наголосив, що рішення атакувати Україну могли прийняти лише ті, хто не знає правди історії.

«Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після всього, що пройшов наш народ, після всього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз, і не цього разу», – зауважив президент.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військові готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Зауважимо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

Також після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.