Землю накрила магнітна буря: як захиститися від її впливу

Магнітна буря 24 грудня триватиме до полудня

Експерти лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН уточнили прогноз магнітних бур на грудень. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті. Про це повідомляється на сайті ФІАН.

Раніше перед Новим роком-2022 очікувалася затяжна магнітна буря червоного рівня небезпеки (5 балів із 10). Зараз вона змінилася на дві короткі і менш потужні «жовті» (4 бали з 10).

Календар магнітних бур на грудень 2021 року включає два проблемні дні і виглядає так:

24 грудня – 4 бали з 10

28 грудня – 4 бали з 10.

Магнітна буря 24 грудня розпочнеться близько опівночі, в ніч із 23 грудня і триватиме до полудня. Це досить тривалий період, і метеозалежним людям варто врахувати обурення магнітосфери як фактор ризику.

Тим більше, що протягом п'ятниці температура в Україні підвищуватиметься від -15 градусів морозу вночі до значень близько нуля до вечора 24 грудня, що також не найкращий режим для організму.

Нагадаємо, потужний спалах на Сонці, який викликав сильну магнітну бурю 30 та 31 жовтня, вдалося сфотографувати. Фотографії викиду маси на Сонці зробили співробітники космічного агентства.