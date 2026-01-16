Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
Британский монарх відзначив стійкість українців
фото з відкритих джерел

Король Чарльз звернувся до українців у день першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців та висловив свою підтримку Україні. Заяву монарха було опубліковано на офіційній сторінці королівської родини у соцмережі Х, передає «Главком».

«Святкуючи першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, я щиро молюся, щоб міцні зв’язки між нашими країнами принесли надію та моральну підтримку у цей найскладніший час», – зазначив Король Чарльз III. Також король звернувся до українського народу.

Британський монарх наголосив на тому, що стійкість українців у війні з Росією стала прикладом для усього світу. «Найдоблесніша сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і болю є надзвичайним прикладом для світу, і мене постійно вражає справжня хоробрість, відвага та стійкість, виявлені українським народом», – написав монарх.

Король Великої Британії Чарльз III висловив свою підтримку Україні
Король Великої Британії Чарльз III висловив свою підтримку Україні
фото: скриншот із соцмережі Х

Також Король Чарльз III зазначив, що незабаром настане четверта річниця повномасштабної війни в Україні. Тож король Великої Британії зауважив, що він та королева Камілла підтримують та моляться за Україну. «Я хочу, перш за все, висловити свою глибоку надію, що Україна зможе досягти справедливого та міцного миру, який захищатиме її безпеку, суверенітет та процвітання так, як цього заслуговують українці», – додав Король Чарльз III.

Раніше «Главком» писав про те, що країнський хор «Пісні для України» виконав одну з найпопулярніших різдвяних пісень – Carol of the Bells – у щорічному зверненні короля Великої Британії Чарльза III. Музичний директор і головний диригент колективу Богдан Паращак зазначив, що для хору участь у різдвяній трансляції монарха стала великою честю. 

Нагадаємо, що Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни. Як розповіла пресслужба організації, король є її патроном з 2015 року. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року WJR надала допомогу понад 375 тис. людей у майже 400 містах України.
 

Читайте також:

Теги: війна Україна Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
У місті відбулася традиційна акція з нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
1 сiчня, 18:28
Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск може змусити Путіна припинити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
20 грудня, 2025, 21:27
Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
«ДТЕК робить все можливе». Гендиректор компанії прокоментував BBC ситуацію з обстрілами енергетики
24 грудня, 2025, 15:53
Максиму Патрашу назавждм 21 рік
Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша
31 грудня, 2025, 09:00
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
5 сiчня, 12:18
До Зеленського приєднаються понад 27 лідерів у Парижі
Що обіцяє Україні зустріч союзників у Парижі? Аналіз Reuters
6 сiчня, 08:11
Куртки з написом «sochi.ru–2014» зняли з продажу в Буковелі
Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»
13 сiчня, 15:52
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Вчора, 09:21

Соціум

Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми
Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
Син Кадирова потрапив у ДТП: він перебуває в реанімації у важкому стані
Син Кадирова потрапив у ДТП: він перебуває в реанімації у важкому стані
У РФ затримано топменеджера «Росатома» за підозрою у фінансуванні ЗСУ
У РФ затримано топменеджера «Росатома» за підозрою у фінансуванні ЗСУ
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua