Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир

Король Чарльз звернувся до українців у день першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців та висловив свою підтримку Україні. Заяву монарха було опубліковано на офіційній сторінці королівської родини у соцмережі Х, передає «Главком».

«Святкуючи першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, я щиро молюся, щоб міцні зв’язки між нашими країнами принесли надію та моральну підтримку у цей найскладніший час», – зазначив Король Чарльз III. Також король звернувся до українського народу.

Британський монарх наголосив на тому, що стійкість українців у війні з Росією стала прикладом для усього світу. «Найдоблесніша сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і болю є надзвичайним прикладом для світу, і мене постійно вражає справжня хоробрість, відвага та стійкість, виявлені українським народом», – написав монарх.

Король Великої Британії Чарльз III висловив свою підтримку Україні фото: скриншот із соцмережі Х

Також Король Чарльз III зазначив, що незабаром настане четверта річниця повномасштабної війни в Україні. Тож король Великої Британії зауважив, що він та королева Камілла підтримують та моляться за Україну. «Я хочу, перш за все, висловити свою глибоку надію, що Україна зможе досягти справедливого та міцного миру, який захищатиме її безпеку, суверенітет та процвітання так, як цього заслуговують українці», – додав Король Чарльз III.

Раніше «Главком» писав про те, що країнський хор «Пісні для України» виконав одну з найпопулярніших різдвяних пісень – Carol of the Bells – у щорічному зверненні короля Великої Британії Чарльза III. Музичний директор і головний диригент колективу Богдан Паращак зазначив, що для хору участь у різдвяній трансляції монарха стала великою честю.

Нагадаємо, що Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни. Як розповіла пресслужба організації, король є її патроном з 2015 року. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року WJR надала допомогу понад 375 тис. людей у майже 400 містах України.

