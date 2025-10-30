Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Під час повітряної тривоги лунали вибухи у низці областей

У ніч проти 30 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Україну. Telegram-канал «Швидше всіх» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час російського удару, передає «Главком».

Уночі окупанти вдарили по низці областей України.

Як повідомлялося, Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Водночас у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення світла.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.