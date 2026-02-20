Головна Світ Політика
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Європарламент обговорить подальшу підтримку України
фото з відкритих джерел

Євродепутати проведуть дебати та голосування щодо внеску Європи у досягнення справедливого миру і безпеки для України

Європейський парламент проведе позачергове засідання до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України, під час якого депутати обговорять і винесуть на голосування відповідну резолюцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду»

Засідання відбудеться 24 лютого. Зокрема, з 10:15 за брюссельським часом заплановані дебати щодо документа під назвою «Щодо четвертої річниці загарбницької війни РФ проти України та внеску Європи у досягнення справедливого миру і сталої безпеки для України».

Голосування за резолюцію має розпочатися о 10:30. Документ покликаний визначити політичну позицію Європарламенту щодо підтримки України та оцінки ролі Європейського Союзу у питаннях безпеки, санкційної політики та подальшої допомоги Києву.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа попередила про можливі заходи у відповідь, якщо Євросоюз запровадить принцип «купуй європейське» та обмежить участь американських оборонних компаній у закупівлях країн ЄС. Міністерство оборони США виступило проти можливих змін до європейського законодавства щодо оборонних закупівель, які можуть звузити доступ американських виробників до ринку.

Йдеться про принцип «купуй європейське», закладений у законопроєкті Єврокомісії щодо прискорення оборонного виробництва. Документ передбачає нові правила використання державних коштів через закупівлі, субсидії, податкові пільги та інші форми фінансової підтримки. Офіційна презентація ініціативи очікується 25 лютого.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує у понеділок, 23 лютого, ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, ЄС продовжує посилювати санкційний тиск на Москву. Глава дипломатії ЄС наголосила, що попередні санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку та військовий потенціал. За її оцінкою, кожен новий пакет обмежень зменшує можливості Росії продовжувати війну проти України.

