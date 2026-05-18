Міноборони нагадало, хто може автоматично продовжити відстрочку
Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+», так і тих, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Хто може скористатися послугою автоматичного продовження відстрочки
Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри вже діє для 22 категорій відстрочок:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та профосвіти.
- Вчителі шкіл.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Люди після однорічного контракту віком 18-25 років.
Коли автопродовження може не спрацювати
Іноді система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це трапляється для таких категорій:
- люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- батьки трьох і більше дітей.
У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами.
Що варто перевірити в реєстрах, аби відстрочка продовжилась автоматично
Щоб автопродовження спрацювало, дані в державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на:
- відомості про сімʼю у ДРАЦС;
- РНОКПП (податковий номер) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
- дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
- персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей (ПІБ, дата народження, податковий номер);
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за три місяці.
Своєчасне оновлення цієї інформації в профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку.
Якщо відстрочка не продовжилась автоматично, то зверніться з документами до будь-якого ЦНАПу. ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на відстрочки.
Хто може оформити відстрочку онлайн у «Резерв+»
Зараз у «Резерв+» доступні 11 типів відстрочок від призову, які можна оформити онлайн. Зробити це можуть:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та професійної освіти.
