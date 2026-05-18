Міноборони нагадало, хто може автоматично продовжити відстрочку

Наталія Порощук
фото: Міноборони
Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Це стосується як онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+», так і тих, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Хто може скористатися послугою автоматичного продовження відстрочки

Наразі механізм автоматичного підтвердження через реєстри вже діє для 22 категорій відстрочок:

  1. Люди з інвалідністю.
  2. Тимчасово непридатні до служби.
  3. Батьки трьох і більше дітей.
  4. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  5. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  6. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
  7. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  8. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї.
  9. Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
  10. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
  11. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
  12. Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
  13. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
  14. Жінки та чоловіки військових із дитиною.
  15. Студенти, аспіранти.
  16. Працівники вищої та профосвіти.
  17. Вчителі шкіл.
  18. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
  19. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  20. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  21. Військові, звільнені з полону.
  22. Люди після однорічного контракту віком 18-25 років.

Коли автопродовження може не спрацювати

Іноді система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це трапляється для таких категорій:

  • люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
  • батьки трьох і більше дітей.

У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами.

Що варто перевірити в реєстрах, аби відстрочка продовжилась автоматично

Щоб автопродовження спрацювало, дані в державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на:

  • відомості про сімʼю у ДРАЦС;
  • РНОКПП (податковий номер) батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження;
  • дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
  • персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей (ПІБ, дата народження, податковий номер);
  • відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за три місяці.

Своєчасне оновлення цієї інформації в профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку.

Якщо відстрочка не продовжилась автоматично, то зверніться з документами до будь-якого ЦНАПу. ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на відстрочки.

Хто може оформити відстрочку онлайн у «Резерв+»

Зараз у «Резерв+» доступні 11 типів відстрочок від призову, які можна оформити онлайн. Зробити це можуть: 

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
  • Жінки та чоловіки військових із дитиною.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Студенти, аспіранти.
  • Працівники вищої та професійної освіти.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».

Нагадаємо, у Раді з'явився проєкт постанови про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації.

