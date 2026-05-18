Експрем'єр часів Кучми потрапив на гачок до аферистів: досьє на Валерія Пустовойтенка

glavcom.ua
Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України
Пустовойтенко віддав шахраям $110 710 та €10 200, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах

Шахраї ошукали шостого прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка майже на 7 млн грн. Двом пособникам афери вже повідомили про підозру. «Главком» розповідає, що відомо про колишнього главу уряду та як він став жертвою зловмисників.

Як шахраї ошукали Пустовойтенка

За даними Київської міської прокуратури, шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.

Під тиском чоловік погодився на «обшук по відеов’язку» та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям «на перевірку».

Зокрема, Пустовойтенко віддав $110 710 та €10 200, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився.
 
Затриманим повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 190 КПК України. Під час обшуку автомобіля одного з них вилучили  гроші, які не взяли в обміннику. Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Наразі правоохоронцями встановлюються інші учасники шахрайської схеми.

Що відомо про Пустовойтенка

Пустовойтенко – український політик, прем'єр-міністр України з 16 липня 1997 по 22 грудня 1999 року. Народився в сім'ї колгоспників. Закінчив Одеське ремісниче училище № 9. Навчався в Одеському політехнічному та Дніпропетровському інженерно-будівельному інститутах. Пустовойтенко є доктором технічних наук.

  • 1984-1986 – був керуючий трестом «Дніпробудмеханізація».
  • 1986-1987 – голова виконкому Бабушкінської районної ради м. Дніпро.
  • З 1987 р. – заступник голови виконкому Дніпропетровської міської ради.

У березні 1990 р. Пустовойтенко був обраний народним депутатом України. У квітні-вересні 1993 – міністр Кабміну. Від жовтня 1993 р. до липня 1994 р. – заступник голови кредитно-фінансового союзу «Експобанк». Від липня 1994 р. до липня 1997 р. – міністр Кабміну.

Від 16 липня 1997 р. очолив Кабмін за Леоніда Кучми. Після другої інавгурації Кучми 30 листопада 1999 р. уряд В. Пустовойтенка склав повноваження.

Згодом з липня 1996 по серпень 2000 року очолював Федерацію футболу України. Після відставки зайнявся партійною роботою. Від травня 1999 р. до травня 2006 р. – голова Народно-демократичної партії. Від 9 червня 2001 р. до 30 квітня 2002 р. – міністр транспорту України.

2002-2006 – народний депутат України. У травні 2006 р. виконував обов'язки заступника голови Київської міської держадміністрації, але на цій посаді не залишився.

З 9 квітня 2010 р. по 24 лютого 2014 р. був радником президента України.

Зауважимо, що у жовтні 1999 року тодішні прем’єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду – на суму $275 млн. Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов’язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.

У свою чергу Росія, відповідно до угоди, зобов’язалась компенсувати загальну вартість переданого «у рахунок платежів по заборгованості «Нафтогазу України» перед «Газпромом».

Нагадаємо, поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного чоловіка 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Правоохоронці встановили, що до літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. За даними джерела «Главкома», йдеться про шостого прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр.).

