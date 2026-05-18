Яке релігійне свято відзначається 19 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
Яке релігійне свято відзначається 19 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
19 травня в церковному календарі – День святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

19 травня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

19 травня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського. 

Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.

Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.

Молитва дня

Святий священномученику Патрикію, єпископе Пруський, та з ним пресвітери Акакію, Менандре та Полієне, ви, як світильники віри, сяяли у темряві поганства і мужньо постраждали за Христа!

Моліть Чоловіколюбця Бога, щоб Він подав нам прощення гріхів, зцілення від хвороб і спасіння душ наших.

Нехай вашим заступництвом зміцниться віра наша, а серця сповняться любові до Господа та ближніх.

Збережіть нас від ворогів видимих і невидимих, даруйте мир Церкві та всьому світу, щоб ми, наслідуючи ваше терпіння, славили Христа Бога нашого, разом з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода 19 травня могла підказати, якими будуть літо та врожай:

  • якщо зранку рясна роса – рік обіцяє добрий урожай огірків;
  • велика роса вранці віщує ясну та теплу погоду;
  • якщо роси немає – скоро буде дощ;
  • ранковий туман після світанку обіцяє малохмарну погоду без опадів;
  • дощ цього дня віщує посушливий червень;
  • коли півні голосно кукурікають зранку – варто чекати негоди;
  • якщо бджоли, мурахи та павуки дуже активні – погода буде доброю;
  • сильний аромат квітів вважається ознакою наближення дощу;
  • ясний і сонячний день обіцяє тепле літо та гарний урожай;
  • якщо птахи голосно щебечуть – найближчими днями встановиться гарна погода.

