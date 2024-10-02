Син захисника України загинув, захищаючи мирне населення Ізраїлю

Головний рабин України: «Це ще один із доказів, що війна в Україні і в Ізраїлі – це одне спільне горе...»

Захищаючи мирне населення Ізраїлю загинув військовий Назар Іткін, чий батько воював з росіянами на початку повномасштабної війни. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

Моще Асман зазначив, що Давид Іткін, батько загиблого військового, хоч і зовсім не молодий, але з перших днів вторгнення Росії в Україну, пішов у тероборону. Він захищав Київську область, потім воював на Харківському напрямку.

Назар Іткін загинув, захищаючи мирне населення Ізраїлю фото: головний рабин України, Facebook

«Це ще один із доказів, що війна в Україні і в Ізраїлі – це одне спільне горе...», – додав головний рабин України.

Нагадаємо, нещодавно родину головного рабина України спіткало горе – захищаючи Україну, на війні загинув його прийомний син головного рабина – Мататьягу.

Рабин повідомив, що прийомний син жив у його родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно. Останній раз головний рабин України спілкувався з сином 17 липня. А вже 24 липня під час бою він пропав безвісти. Його дружина отримала офіційний документ.