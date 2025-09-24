Головна Світ Політика
Венс заявив, що Трамп стає ще більш нетерплячим щодо Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Венс заявив, що Трамп стає ще більш нетерплячим щодо Росії
Венс: Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни
фото: The White house/Facebook

Віцепрезидент Джей Ді Венс наголовис, що президент США Дональд Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії

Президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує «Главком».

За словами Венса, позиція Трампа щодо повномасштабного вторгнення не змінилася. Однак він дав росіянам чітко зрозуміти, які наслідки чекають на їхню країну, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Венс підкреслив, що Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії.

«Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни», –цитує Венс слова Трампа, підкреслюючи, що президент реагує на реальну ситуацію на місці.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із держсекретарем США Рубіо на полях Генасамблеї ООН. Переговори розпочалися без вступних слів для преси та продовжились у закритому форматі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

