ISW: Росія цьогоріч удвічі наростила виробництво оптоволоконних дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За словами аналітиків, масове впровадження оптоволоконних дронів дало російським військам значну перевагу на полі бою
Як зазначає ISW, виробництво оптоволоконних дронів розташоване в трьох регіонах РФ

Російська Федерація нарощує виробництво оптоволоконних дронів. Щомісяця ворог виробляє понад 50 тис. таких дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За словами генерального директора науково-виробничого центру «Ушкуйник» Олексія Чадаєва, у 2025 році виробництво оптоволоконних дронів у країні подвоїлося. Виробничі потужності розташовані в трьох регіонах, точні назви яких не розкривають, водночас у кожному регіоні функціонує як мінімум один завод.

Як зазначають аналітики, масове впровадження оптоволоконних дронів, стійких до систем радіоелектронної боротьби та глушіння, дало російським військам значну перевагу на полі бою. Завдяки простоті конструкції, масштабування виробництва у 2025 році пройшло успішно. Оптоволоконні дрони дають змогу завдавати точні удари по українській бронетехніці, лініях комунікацій, пересуваннях військ і системах радіоелектронної боротьби.

Крім того, їхнє використання розширює можливості Росії з блокування українських транспортних і комунікаційних ліній у лісистих районах, включно з територією Серебрянського лісу, де традиційні засоби контролю ускладнені. ISW зазначає, що масове застосування FPV-дронів посилює тактичні можливості російських військ і дає змогу проводити операції з високою точністю за мінімального ризику для особового складу.

Нагадаємо, українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога.

Як повідомлялося, український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 км. Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

До слова, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

безпілотник ISW війна

