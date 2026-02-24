Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура

Зеленський закликав світ зупинити російську агресію

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, у четверті роковини повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту. Глава держави назвав сучасний російський режим «психічно нестабільною диктатурою», яка не визнає кордонів і прагне знищити свободу в усьому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що Путін – це «сама війна», і будь-яка підтримка його режиму є вибором на користь кровопролиття.

У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями. За його словами, одні диктатури самоізолюються, намагаючись стримати вплив свободи всередині своїх країн. Росія ж належить до агресивного типу, який не визнає суверенітету інших націй.

«У світі багато диктатур. Деякі з них самоізолюються в межах своїх кордонів, намагаючись заблокувати будь-який зовнішній вплив свободи. А інші взагалі не визнають кордонів і активно намагаються знищити свободу своїх сусідів, цілих регіонів, а іноді навіть усього світу.

У випадку з Росією ми маємо справу з другим типом загрози. Це психічно нестабільна диктатура, яка не може прийняти, що у Європі важливе кожне життя, важливі права людини і що нації можуть бути захищені незалежно від того, великі вони чи малі», – підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що корінь агресії криється в особистій нездатності російського диктатора прийняти право людей на щастя та інакшість.

«Путін не може прийняти одну просту істину – що десь люди можуть жити інакше та насолоджуватися життям, відмінним від того, якому він віддає перевагу. Ось чому він постійно намагається когось зламати – не тільки зараз, не тільки ці чотири роки, а й упродовж усього свого перебування при владі. Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну», – заявив глава держави.

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибуло чимало європейських лідерів. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії».

Зазначається, що до України прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня.