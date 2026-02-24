Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями
колаж: glavcom.ua

Зеленський закликав світ зупинити російську агресію

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, у четверті роковини повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту. Глава держави назвав сучасний російський режим «психічно нестабільною диктатурою», яка не визнає кордонів і прагне знищити свободу в усьому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що Путін – це «сама війна», і будь-яка підтримка його режиму є вибором на користь кровопролиття.

У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями. За його словами, одні диктатури самоізолюються, намагаючись стримати вплив свободи всередині своїх країн. Росія ж належить до агресивного типу, який не визнає суверенітету інших націй.

«У світі багато диктатур. Деякі з них самоізолюються в межах своїх кордонів, намагаючись заблокувати будь-який зовнішній вплив свободи. А інші взагалі не визнають кордонів і активно намагаються знищити свободу своїх сусідів, цілих регіонів, а іноді навіть усього світу. 

У випадку з Росією ми маємо справу з другим типом загрози. Це психічно нестабільна диктатура, яка не може прийняти, що у Європі важливе кожне життя, важливі права людини і що нації можуть бути захищені незалежно від того, великі вони чи малі», – підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що корінь агресії криється в особистій нездатності російського диктатора прийняти право людей на щастя та інакшість.

«Путін не може прийняти одну просту істину – що десь люди можуть жити інакше та насолоджуватися життям, відмінним від того, якому він віддає перевагу. Ось чому він постійно намагається когось зламати – не тільки зараз, не тільки ці чотири роки, а й упродовж усього свого перебування при владі. Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну», – заявив глава держави.

Нагадаємо, на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибуло чимало європейських лідерів. Зокрема, вони візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих» саміті «Україна – країни Північної Європи та Балтії».

Зазначається, що до України прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір та, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Крім того, багато країн і організацій представлені посадовцями іншого рівня.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна путін Україна росія 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
21 лютого, 21:15
Поступитися після 12 років війни? Чому заяви Трампа викликають шок
Що насправді означає Трампове «поступитися» для України
17 лютого, 10:10
Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
16 лютого, 18:46
Месенджер Telegram на мобільному телефоні
Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?
16 лютого, 17:45
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
16 лютого, 13:08
Зруйнований росіянами будинок сім’ї на Харківщині
Зеленський відреагував на вбивство трьох дітей та батька у Богодухові
11 лютого, 10:24
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
10 лютого, 22:21
Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Яценюка у РФ розшукують за кримінальною статтею, однак, за якою саме, пропагандисти не вказують
РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка
1 лютого, 05:40

Політика

Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Зеленський відзначив командування ЗСУ
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua