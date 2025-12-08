Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення

Рішення піти з телебачення він ухвалив ще до початку повномасштабної війни

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула під час виступу на XIV Форумі громадянського суспільства «виСтоїмо» повідомив, що остаточно завершив свою телевізійну кар’єру. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

У годинній розмові з артоглядачкою «Еспресо» та «Детектора медіа» Лєною Чиченіною він пояснив, що рішення піти з телебачення він планував ще до повномасштабного вторгнення.

«Я планував закінчити свою телевізійну кар’єру в 22 році. Влітку я не знав, що буде велика війна, я розумів, що в 22-ому я «почіплю бутси на гвіздок» – відкладу мікрофон і буду займатися чимось іншим. Я хотів відпрацювати ще один сезон «Хто зверху» і влітку 22-го ми мали зняти легендарний проєкт «Форт Буаяр». Після цього можна було піти. Але прийшла війна і вирішила все замість мене», – сказав він.

Притула підкреслив, що не бачить себе більше в телевізійному чи розважальному контенті: «Я не повернуся на телебачення, в розважальний контент – тим більше. Не хочу цього робити, тому що все що хотів там для себе здобути і собі довести, – я це зробив».

Нагадаємо, що колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України вперше показав у відео свого новонародженого сина Марка. Хлопчик з’явився на світ 1 серпня. На честь 34 річниці Незалежності України Сергій виклав відео, де заколисує сина на руках, цілує йому пальчики і все це під декламування вірша Василя Симоненка «Лебеді материнства».

