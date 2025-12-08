Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Притула заявив, що не повернеться ані на ТБ, ані в розважальні проєкти
Фото: Національна спілка журналістів України

Рішення піти з телебачення він ухвалив ще до початку повномасштабної війни

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула під час виступу на XIV Форумі громадянського суспільства «виСтоїмо» повідомив, що остаточно завершив свою телевізійну кар’єру. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

У годинній розмові з артоглядачкою «Еспресо» та «Детектора медіа» Лєною Чиченіною він пояснив, що рішення піти з телебачення він планував ще до повномасштабного вторгнення.

«Я планував закінчити свою телевізійну кар’єру в 22 році. Влітку я не знав, що буде велика війна, я розумів, що в 22-ому я «почіплю бутси на гвіздок» – відкладу мікрофон і буду займатися чимось іншим. Я хотів відпрацювати ще один сезон «Хто зверху» і влітку 22-го ми мали зняти легендарний проєкт «Форт Буаяр». Після цього можна було піти. Але прийшла війна і вирішила все замість мене», – сказав він.

Притула підкреслив, що не бачить себе більше в телевізійному чи розважальному контенті: «Я не повернуся на телебачення, в розважальний контент – тим більше. Не хочу цього робити, тому що все що хотів там для себе здобути і собі довести, – я це зробив».

Нагадаємо, що колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України вперше показав у відео свого новонародженого сина Марка. Хлопчик з’явився на світ 1 серпня. На честь 34 річниці Незалежності України Сергій виклав відео, де заколисує сина на руках, цілує йому пальчики і все це під декламування вірша Василя Симоненка «Лебеді материнства».

Волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що став батьком учетверте. У подружжя народився хлопчик і його назвали Марко

Читайте також:

Теги: телебачення війна волонтер Сергій Притула

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
26 листопада, 19:39
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно інтерв'ю
13 листопада, 10:15
Трамп заявив, що є шанс закінчити війну в Україні
Підсумки мирних перемовин у США, заяви Трампа: головне за ніч
1 грудня, 05:49
Володимир Зеленський подякував воїнам
Зеленський відзначив воїнів 128-ї ОГШБр державними нагородами (фото)
13 листопада, 12:50
Графіки відключень визначаються виключно ситуацією в енергосистемі
Погодинні відключення світла: заступник міністра енергетики пояснив, чого чекати українцям
16 листопада, 18:50
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
19 листопада, 17:23
13 лютого 2025 року Філліпов взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, був обраний до виконкому European Gymnastics
29 листопада, 19:28
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта
ЗСУ на фронті знищили члена збірної Росії з кросу
6 грудня, 15:04
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня
Удар по греблі на Харківщині: аналітики пояснили, що задумали окупанти
Сьогодні, 09:59

Шоу-біз

Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення
Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового: милі фото
Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового: милі фото
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
Осадча розповіла, навіщо Лобода ховалась у туалеті на «Голос. Діти»
Осадча розповіла, навіщо Лобода ховалась у туалеті на «Голос. Діти»
Автор пісні «Піду втоплюся» виконав свій хіт у день народження (відео)
Автор пісні «Піду втоплюся» виконав свій хіт у день народження (відео)

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua