«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
Зеленський зробив заяву про роботу російських аеропортів
фото: Офіс президента України

Україна не провокує жертв серед цивільних у Росії внаслідок своїх ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що логістична операція проти Росії є однією з найсильніших та найефективніших на сьогодні. Про це він повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми всі вважаємо, що логістична операція на сьогодні одна із найсильніших. Логістична операція – це коли аеропорти «руських» не працюють. Немає знищення цивільного населення – я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика «руських» не працює. На такій великій території, зрозуміло, що це дуже дієва операція», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сайт петербурзького аеропорту «Пулково» зазнав атаки з боку хакерів. Його робота була тимчасово призупинена. На головній сторінці сайту відображалося технічне повідомлення про проведення робіт.

Нагадаємо, 25 липня у восьми аеропортах Росії було введено план «Килим». Польоти були призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові.

Також на початку липня у російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері було скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.

Теги: росія війна росіяни

