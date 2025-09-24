Головна Країна Суспільство
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України
Тривалість життя українців скорочується, а демографічна ситуація погіршується через війну
фото: DailyLviv.com

Війна та масова міграція формують «провали» у віковій структурі українців
 

Науковці попереджають, що війна в Україні матиме тривалий вплив на населення. Втрата громадян, скорочення тривалості життя та масові міграції десятиліттями відобразяться на віковій структурі українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю провідного демографа Лідію Ткаченко в ефірі «Київ24».

«Україна вже втратила багато населення через міграційний відплив і війну. Вікові категорії 18–22 роки не єдині, хто виїжджав – також і молодші. Ці «провали» ми будемо бачити ще довгі роки», – пояснила Ткаченко.

Головна проблема, на її думку, – тривалість життя, яка була низькою ще до війни і пандемії, а нині ситуація погіршилася. Чоловіки, що беруть участь у бойових діях, найбільше ризикують, що призводить до втрати громадян призовного віку.

Вона додала, що міграція теж сильно впливає на демографію, а її ефект залежатиме від результату війни та перспектив розвитку країни. «Люди не так легко наважуються виїхати назавжди, і не всі, хто зараз перебуває в ЄС, зможуть залишитися там, навіть якщо захочуть», – зазначила Ткаченко.

За прогнозами, якщо нинішні тенденції збережуться, населення України може скоротитися до 25 млн до середини століття і до 15 млн до 2100 року, включно з окупованими територіями.

Демографи підкреслюють, що втрата населення та зміни у віковій структурі можуть мати серйозний вплив на економіку, політичну стабільність і здатність країни протистояти майбутнім викликам.

Нагадаємо, що в Україні рівень старіння населення зростає, зокрема через втрати на фронті серед людей до 60 років. З одного боку, тривалість життя збільшується, що зазвичай свідчить про покращення економічної, політичної та соціальної ситуації. Але з іншого боку, це означає зростання навантаження на пенсійну систему, соціальні служби та сферу охорони здоров’я. Про це зауважив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

«Рівень постаріння збільшився через смерті людей фронті у віці до 60 років, оскільки пенсіонерів в армію не беруть. Також сильно вплинула міграція. Євростат в аналізі статево-вікової структури наших вимушених мігрантів вказав, що 94% – це діти і люди працездатного віку і лише 6% – люди у віці 65 років і старше», – зазначив експерт.

Водночас, як зауважив експерт, старіння нації створює напруження в економіці, бо не вистачає працездатного населення, щоб сплачувати внески в пенсійний фонд.

