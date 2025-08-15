Які професії будуть популярними після війни (список)

У Центрі зайнятості розповіли про професії, які обиратимуть після війни

У Державному центрі зайнятості розповіли, які професії не втратять своєї актуальності

Після завершення війни в Україні найбільш затребуваними будуть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфері, оскільки буде велика потреба робочої сили в усіх сферах економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

Таким чином, будуть популярними вакансії:

спеціаліста фінансового інжинірингу;

експерта машинного навчання;

розробника DataOps;

аналітика віртуальної реальності та інші професії в ІТ.

Не втратять своєї актуальності спеціальності, направлені на роботу з людьми. Серед них:

викладачі навчальних закладів;

лікарі та медсестри;

реабілітологи;

соціальні працівники;

тренери з професійного розвитку;

коучі.

Залишиться попит на:

працівників агросфери;

водіїв;

будівельників;

продавців;

працівників харчової промисловості;

верстатів з програмним керуванням;

електрогазозварників;

токарів.

«За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років. Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці», – додала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Нагадаємо, у рейтингу найбільш популярних професій знаходяться водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, вантажник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець з касиром торгівельного залу тощо. Причому найбільші зарплати готові платити водіям, трактористам та менеджерам.

Зазначимо, що для роботи в ЗСУ шукають людей на бойові посади, однак існують й зовсім неочікувані пропозиції. Главком розповідав раніше, людей які професій потребують в армії.

Раніше Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці. Мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня.